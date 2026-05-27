Công an điều tra số tiền 16.700.000 đồng được chuyển tới tài khoản của N.H.H SN 1984

MINH ÁNH
|

Công an xã Phúc Lộc mới đây đã kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại số tiền lạ.

Theo công an Hà Nội, Công an xã Phúc Lộc mới đây đã kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Cụt thể, ngày 22/5/2026, anh N.H.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Bảo Lộc 5, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) bất ngờ nhận được số tiền 16.700.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, anh H. đã chủ động đến Công an xã Phúc Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền cho chủ tài khoản.

Anh L.V.N vui mừng khi nhận lại số tiền chuyển nhầm

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Lộc nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ người chuyển nhầm tiền là anh L.V.N (sinh năm 1999, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi liên hệ được với chủ tài khoản, lực lượng Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Tại buổi làm việc, anh N cho biết do sơ suất trong quá trình chuyển tiền cho người thân nên đã nhập nhầm thông tin tài khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền trên. Khi nhận lại được toàn bộ số tiền trong thời gian ngắn, anh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh N.H.H. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ Công an xã Phúc Lộc trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo công an TP Hà Nội﻿

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

