Công an điều tra phản ánh Thanh Bình An Lạc Viên bán hũ tro cốt giá cao

Chiều nay (5/3), tại trụ sở Công ty Thanh Bình An Lạc Viên (Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định), khoảng 10 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định làm việc với doanh nghiệp này sau khi một số người dân phản ánh họ bị ép mua hũ tro cốt với giá cao.

Trả lời phóng viên VTC News, một lãnh đạo công an tỉnh Nam Định cho biết: "Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và giao cho Phòng Điều tra đến làm việc với Công ty Thanh Bình An Lạc Viên".

Công an tỉnh Nam Định đến làm việc tại Công ty Thanh Bình - An Lạc Viên.

Cũng trong chiều nay, Công ty Thanh Bình An Lạc Viên gửi văn bản giải trình về vụ việc này đến UBND TP Nam Định.

Trong văn bản, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Bích Lợi khẳng định không cấm người dân mang quách từ bên ngoài vào Công viên nghĩa trang Thanh Bình để đựng tro cốt sau khi hỏa táng.

Bà cũng khẳng định, thông tin khách hàng phải trả thêm chi phí phát sinh 3,5 triệu đồng nếu muốn lấy xương đẹp chỉ là hiểu lầm do nhân viên tư vấn không kỹ. Công ty đã chấn chỉnh ngay bộ phận tư vấn bán hàng trong cuộc họp và rút kinh nghiệm sau vụ việc này.

Tiểu sảnh đựng tro cốt được gia đình ông Thành Chu mua với giá hơn 10 triệu đồng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tuy nhiên, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Thành Chu, người tố cáo Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên trên mạng xã hội, phủ nhận nội dung giải trình trên của Công ty Thanh Bình An Lạc Viên: “Hoàn toàn lấp liếm, sai sự thật! Nhân viên công ty không cho mang hũ tro cốt từ bên ngoài vào”.

Ông Chu cũng nhấn mạnh: “Không riêng tôi mà cả ngàn người cũng bức xúc vì từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Một người nói có thể nghi ngờ, nhưng tất cả quần chúng người ta nói thì sao mà nghi ngờ được?”.

Ông cũng cung cấp hàng loạt hóa đơn, chứng từ của gia đình người đã khuất và đề nghị: “Cần thanh tra, kiểm tra hóa đơn, coi chừng có hai chứng từ, sổ sách. Phải kiểm tra từ điện thoại, người bán hàng xác minh cho rõ những gì tôi tố cáo”.

Một mẫu quách tiểu giá gần 65 triệu đồng được bày bán tại công ty. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ông Thành Chu cho biết, vì quá bức xúc trước cách làm việc của đơn vị hoả táng nên ông đưa sự việc lên mạng xã hội để cơ quan quản lý, chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

“Bây giờ Nhà nước đang khuyến khích hỏa táng, giá dịch vụ hỏa táng lại đưa ra quá cao như vậy thì người dân, nhất là người nghèo không thể chịu nổi” , ông Chu nói, cho biết có người thông qua người quen đề nghị ông gỡ bài, nhưng ông từ chối. “Nếu mà rõ ràng minh bạch xong xuôi rồi xin lỗi đàng hoàng thì tôi gỡ. Gia đình tôi chỉ cần lời xin lỗi” .

Chiều nay, đại diện Công ty cổ phần Thanh Bình – An Lạc Viên cùng chính quyền địa phương đã đến gia đình ông Chu để trao đổi về vụ việc.