Công an điều tra nghi án chồng cũ tưới xăng đốt phòng trọ vợ cũ

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 17h ngày 2/5, chị D. ngủ tại một phòng trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, thuộc phường Bình An, TP Dĩ An. Khi đó, Nguyễn Thanh B. (37 tuổi, ngụ An Giang, là chồng cũ của chị D.) chạy xe máy đến phòng trọ, trên tay cầm một can xăng.



Tiếp đó, đối tượng tưới xăng rồi châm lửa đốt phòng khiến chị D. bị bỏng nặng, đồ đạc trong phòng bị cháy rụi.

Gây án xong, B. đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy vậy, một số người trong dãy trọ chạy tới dập lửa, cứu chị D. Chị D. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.