Công an điều tra các khoản giao dịch từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng: Tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu SN 1977

Cơ quan chức năng xác định, đây là số tiền Hậu đã cho 9 người vay với lãi suất dao động từ 01% đến 02%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (sinh năm 1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Được biết, Hậu là đối tượng từng có 02 tiền án về tội “Giết người” và “Cướp giật tài sản” chưa được xoá án tích lại tiếp tục phạm tội.‎

Trước đó, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Thới tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở (nhà thuê) của Hậu thu giữ: 01 khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay cùng 06 viên đạn quân dụng, 04 cây dao tự chế, 01 cây dao gấp, 01 cây xâm gạo tự chế, 04 gậy ba khúc, 01 bình xịt hơi cay, 04 cuốn sổ, 02 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

Trần Hùng Hậu khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang),

Trong quá trình điều tra xác định: Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” trở về địa phương, do không có nghề nghiệp, nhận thấy một số người dân trên địa bàn phường Mỹ Thới có nhu cầu cần vốn làm ăn, trang trải cuộc sống nên Hậu tổ chức cho vay tiền để lấy lãi.

Bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 09 người vay tiền, với lãi suất dao động từ 01% đến 02%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm, số tiền cho vay khoảng từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ngoài việc trực tiếp đi thu tiền người vay hàng ngày, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi của những người vay tiền của Hậu.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.