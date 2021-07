Công an Điện Biên liên tiếp phá chuyên án lớn, "choáng" số ma túy thu giữ

Đối tượng Vàng Thị Di tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Điện Biên cung cấp

Công an tỉnh Điện Biên cho hay, ngày 30/6/2021, tại bản Há Là Chủ B, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Chà đã phối hợp với phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Nhè (SN 1977) và Vàng Thị Di (SN 1978) cùng trú tại bản Hua Mức 1, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu 01 bánh, 20 gói heroin (khối lượng 520g), 8.000 viên ma túy tổng hợp, 01 xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Trước đó, 3 đối tượng trong 2 chuyên án ma túy lớn cũng đã bị Công an huyện Mường Nhé và Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bắt giữ, thu 01 bánh heroin, 20.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể: Ngày 28/6/2021, tại khu vực bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, lực lượng công an đã bắt 02 đối tượng là Thào A Vư (SN 1994) và Lý A Chinh (SN 2000) đều trú huyện huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên , thu 18.000 viên MTTH, 01 xe mô tô, 01 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan.

Ngày 29/6/2021, tại tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã bắt giữ đối tượng Ma Văn Hồng (SN 1999), HKTT tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, thu 01 bánh heroin và 2.000 viên MTTH. Hồng khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy trên từ Việt Nam sang Trung Quốc qua đường Hà Giang với số tiền công là 40 triệu đồng.

Hiện, các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cũng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, và xử lý theo quy định.