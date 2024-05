Theo đó tại văn bản số 1814 ngày 22/5 của Công an tỉnh Điện Biên gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đoạn nêu rõ: "Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên và công an các địa phương không thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Điện Biên".

Công an tỉnh Điện Biên bác tin đồn về việc khám xét nơi ở của lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

Trước đó, tại văn bản số 1727 ngày 20/5 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên có nội dung: "Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên và công an các địa phương chưa thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Điện Biên".

Như vậy cụm từ "chưa thực hiện khám xét" đã được Công an tỉnh Điện Biên đề nghị đính chính, sửa lại thành "không thực hiện khám xét" trong khuôn khổ văn bản số 1727 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nguyên nhân được cho là do sơ xuất trong khâu soạn thảo dẫn đến sử dụng từ chưa chuẩn xác.

Trước đó, khoảng hơn 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện nhiều tin đồn về việc công an bắt và khám xét nơi ở của một số nhân vật khác nhau, trong đó có cả các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội và uy tín của tập thể, cá nhân, nhất là vào thời điểm đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Trước thực tế đó, ngày 20/5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã phải ban hành văn bản số 1727 để định hướng dư luận xã hội.