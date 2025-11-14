Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hành nghề của Mailisa chi nhánh Nghệ An

Ngày 14/11, ghi nhận của PV, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An ) vẫn đóng cửa im lìm.

Trưa 14/11, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An) đóng cửa, vắng người qua lại.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị này có cấp phép 2 hạng mục cho cơ sở chi nhánh Nghệ An gồm: Phòng khám da liễu và Phòng khám thẩm mỹ. Trong quá trình hoạt động, đơn vị chức năng của Sở Y tế đã đến kiểm tra chuyên môn. Tuy nhiên, cơ sở này chưa bị xử lý vi phạm.

Đại diện Sở Y tế Nghệ An cho biết thêm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị Sở cung cấp hồ sơ hành nghề của Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ. Phía đơn vị này đang tập hợp hồ sơ để cung cấp cho cơ quan công an.

Cảnh sát có mặt tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (Nghệ An.

Trước đó vào khoảng 10h trưa 13/11, lực lượng chức năng, Cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tại hiện trường, nhiều cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tổ chức thành nhiều tốp đứng canh gác, phong tỏa, giữ trật tự phía trước khuôn viên và cổng vào của cơ sở thẩm mỹ này. Một số cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động liên tục mở cửa đi vào bên trong cơ sở thẩm mỹ.

Cảnh sát cơ động mang theo nhiều thùng tài liệu, máy móc từ cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa mang lên xe ô tô rời đi.

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mang nhiều thùng tài liệu, máy móc từ cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa lên xe ô tô và rời đi.

Được biết, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại tỉnh Nghệ An khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023.