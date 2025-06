Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hai nhiệm vụ khoa học "chết yểu"

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư thương mại liên quan đến việc cung cấp hồ sơ, chứng từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phục vụ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 30-5-2025, đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin có liên quan đến đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm mô hình liên kết trồng và tiêu thụ Tam thất bắc (Panax notogingseng (Burk F.H. Chen) ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi" và đề tài "Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu bảy lá một hoa (Thất diệp nhất chi hoa) (Paris Polyphilla) tại 3 huyện Ba Tơ, Sơn Tây và Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi)". Trong đó có nội dung liên quan đến hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán cho các nội dung, công việc đã thực hiện.

Mô hình cây đảng sâm do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi thực hiện. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi



Để có đầy đủ hồ sơ cung cấp theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư thương mại, cung cấp toàn bộ hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán kinh phí thực hiện hai đề tài kể trên đã thực hiện thanh toán để cung cấp, phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, có 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh Quảng Ngãi bị đánh giá không đạt do các mô hình gặp phải tình trạng cây chết hàng loạt, gây lãng phí lớn và thất thu ngân sách.

Cụ thể, đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm mô hình liên kết trồng và tiêu thụ Tam thất bắc ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi" do Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư thương mại chủ trì, thực hiện với tổng kinh phí trên 2,4 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh trên 1,4 tỉ đồng. Kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước 1 tỉ đồng (vốn doanh nghiệp 500 triệu đồng; vốn dân đóng góp 500 triệu đồng).

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh, đề tài này cũng không hoàn thành nhiệm vụ do có nhiều khó khăn vì thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài; mưa lũ, dịch bệnh khiến cây Tam thất bắc bị chết hàng loạt. Đề tài gây lãng phí lớn, nhưng theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ không hoàn thành là do khách quan, do đó đề tài này không phải hoàn trả kinh phí ngân sách Nhà nước đã sử dụng đúng quy định gần 1,4 tỉ đồng.

Mô hình cây dược liệu bảy lá một hoa do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi triển khai. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi



Đề tài "Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu bảy lá một hoa tại 3 huyện Ba Tơ, Sơn Tây và Trà Bồng" thực hiện với tổng kinh phí trên 2,5 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh là 1,7 tỉ đồng. Kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước 835 triệu đồng (vốn doanh nghiệp 500 triệu đồng; vốn dân đóng góp 335 triệu đồng).

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh, đề tài này không hoàn thành nhiệm vụ do trong thời gian triển khai thực hiện đề tài, tại Quảng Ngãi giai đoạn từ tháng 4-2020 đến tháng 12-2021, cơ quan chủ trì gặp nhiều khó khăn vì nắng nóng, mưa bão, dịch COVID-19. Mô hình chết yểu, gây lãng phí lớn, nhưng theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ không hoàn thành là do khách quan nên đề tài không phải hoàn trả kinh phí ngân sách Nhà nước đã sử dụng đúng quy định trên 1,6 tỉ đồng.

Hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu không đạt nêu trên do ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư thương mại chủ trì.