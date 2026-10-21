Công an đề nghị 979 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng sát giao thông, Công an tỉnh An Giang vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/10/2026 đến ngày 15/10/2026, qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh phát hiện 979 trường hợp vi phạm giao thông.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Loại phương tiện
Hành vi vi phạm
1
68AC-887.85
01-10-2026 06:23
Xe máy điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
68X1-317.54
01-10-2026 06:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
68A-238.70
01-10-2026 06:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4
68P1-419.24
01-10-2026 06:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5
68P1-611.10
01-10-2026 06:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6
65F1-532.48
01-10-2026 07:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
65F1-714.33
01-10-2026 07:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8
18F6-5817
01-10-2026 08:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9
68X1-443.21
01-10-2026 08:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
10
68AB-175.38
01-10-2026 08:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11
66F1-139.27
01-10-2026 08:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12
68S7-9068
01-10-2026 08:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13
68T1-613.50
01-10-2026 08:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14
68X1-618.66
01-10-2026 08:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15
68S1-292.47
01-10-2026 08:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
16
68BA-153.59
01-10-2026 09:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17
68G2-061.07
01-10-2026 09:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18
67B2-861.00
01-10-2026 09:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19
68N1-148.08
01-10-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20
67L1-556.14
01-10-2026 10:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21
68AA-922.63
01-10-2026 10:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22
68S1-770.75
01-10-2026 10:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23
69AD-162.13
01-10-2026 10:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24
68X1-146.55
01-10-2026 10:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25
68G1-229.68
01-10-2026 10:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26
90AC-012.27
01-10-2026 10:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
68S1-815.40
01-10-2026 10:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28
68AB-314.42
01-10-2026 10:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29
68B1-416.33
01-10-2026 10:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
68AA-561.73
01-10-2026 10:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31
68X1-046.18
01-10-2026 10:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
68A-067.97
01-10-2026 10:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
33
76H1-273.56
01-10-2026 11:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34
68X1-279.83
01-10-2026 11:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35
68G1-272.74
01-10-2026 11:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36
68S1-663.63
01-10-2026 11:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37
69F1-549.80
01-10-2026 11:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38
68AB-101.74
01-10-2026 11:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39
68AB-072.00
01-10-2026 11:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40
68A-360.15
01-10-2026 11:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
41
68D1-847.21
01-10-2026 12:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42
68H1-100.13
01-10-2026 12:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
43
68AA-156.35
01-10-2026 12:30
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44
68S1-597.24
01-10-2026 12:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
45
68D1-895.67
01-10-2026 12:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
46
68AA-254.02
01-10-2026 12:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
47
68HA-041.22
01-10-2026 12:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
68AA-661.04
01-10-2026 13:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49
68AC-600.46
01-10-2026 13:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
50
68S1-739.43
01-10-2026 13:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51
68B1-554.33
01-10-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52
68S1-567.22
01-10-2026 13:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
53
68X1-663.29
01-10-2026 13:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54
68A-231.38
01-10-2026 13:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
55
68X1-535.40
01-10-2026 13:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
56
68AA-078.80
01-10-2026 13:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
57
68X1-541.25
01-10-2026 13:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
58
68AB-115.35
01-10-2026 13:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
59
68B1-483.41
01-10-2026 13:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60
68S1-620.03
01-10-2026 14:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
61
68AB-169.71
01-10-2026 14:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
62
68AA-598.16
01-10-2026 14:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
63
68D1-622.22
01-10-2026 14:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
64
65MA-132.73
01-10-2026 14:22
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
65
68C1-526.84
01-10-2026 14:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
66
68AC-180.14
01-10-2026 14:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
67
68AB-071.96
01-10-2026 14:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
68B1-510.60
01-10-2026 15:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
69
68AA-169.28
01-10-2026 15:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
70
68D1-636.34
01-10-2026 15:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
71
68G1-925.91
01-10-2026 15:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72
68BA-016.08
01-10-2026 15:41
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
73
68AA-804.20
01-10-2026 15:44
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74
68A-381.80
01-10-2026 15:49
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
75
68D1-258.58
01-10-2026 15:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
77C1-474.36
01-10-2026 15:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
68AB-978.00
01-10-2026 16:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
78
68D1-862.93
01-10-2026 16:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79
68D1-802.59
01-10-2026 16:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
84B1-203.01
01-10-2026 16:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
68C1-574.08
01-10-2026 16:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
68AA-699.04
01-10-2026 16:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
68AB-061.09
01-10-2026 16:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
68AB-164.19
01-10-2026 16:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
68X1-255.49
01-10-2026 16:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
68X1-371.18
01-10-2026 16:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
68AA-715.33
01-10-2026 16:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
88
68AB-052.22
01-10-2026 16:56
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
68FA-092.02
01-10-2026 17:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
68C1-686.62
01-10-2026 17:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
91
68G1-966.16
01-10-2026 17:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
68AB-706.25
01-10-2026 17:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
65AC-168.33
01-10-2026 17:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
94
68AA-340.56
01-10-2026 17:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
68S1-802.77
01-10-2026 17:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
60B1-054.43
01-10-2026 17:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
68S1-509.50
01-10-2026 17:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
98
68X1-227.48
01-10-2026 17:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
68A-729.83
01-10-2026 17:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
100
68S1-171.36
01-10-2026 17:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
101
67B1-869.10
01-10-2026 17:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
68H1-070.70
01-10-2026 17:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103
68SA-009.53
01-10-2026 18:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
67B2-671.35
01-10-2026 22:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
105
62V1-5126
02-10-2026 05:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
106
68C1-486.90
02-10-2026 06:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
107
68S1-545.15
02-10-2026 06:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
108
68S1-158.26
02-10-2026 06:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
68A-196.02
02-10-2026 06:46
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110
68D1-622.22
02-10-2026 07:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
111
68AB-144.78
02-10-2026 07:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
112
68AB-077.70
02-10-2026 07:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113
68A-172.58
02-10-2026 08:10
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
114
68S1-488.46
02-10-2026 08:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
115
64F1-253.49
02-10-2026 08:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
116
65F1-300.72
02-10-2026 08:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
117
68S1-730.13
02-10-2026 08:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
118
62F-002.44
02-10-2026 08:43
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
68A-067.97
02-10-2026 08:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
120
66H1-0980
02-10-2026 09:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
68D1-569.69
02-10-2026 09:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
68S1-655.08
02-10-2026 09:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123
68A-468.04
02-10-2026 09:25
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124
68P1-9000
02-10-2026 09:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
125
68A-067.97
02-10-2026 09:32
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
126
68L1-160.10
02-10-2026 09:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
95H1-219.71
02-10-2026 09:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
128
68K1-101.49
02-10-2026 09:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
67K2-002.15
02-10-2026 09:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
68AB-192.11
02-10-2026 10:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
131
68AA-857.50
02-10-2026 10:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
132
68AA-479.34
02-10-2026 10:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
133
68AB-113.95
02-10-2026 10:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
134
68N1-408.75
02-10-2026 10:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
135
68X1-282.19
02-10-2026 10:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
136
68AC-016.23
02-10-2026 10:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
137
68X10838
02-10-2026 10:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
138
68T8-6850
02-10-2026 10:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
139
68S6-0013
02-10-2026 10:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
140
68T1-8424
02-10-2026 10:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
141
68X1-078.00
02-10-2026 10:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
142
68H-074.89
02-10-2026 10:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
143
55P8-5057
02-10-2026 10:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
144
68X1-046.26
02-10-2026 10:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
145
68A-168.67
02-10-2026 10:52
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
146
68A-608.39
02-10-2026 10:54
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
68D1-073.40
02-10-2026 10:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
148
68S1-534.28
02-10-2026 10:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
149
68A-205.90
02-10-2026 10:59
Ô tô chở tiền
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
150
68K1-402.44
02-10-2026 11:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
65L1-456.24
02-10-2026 11:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
68H-054.79
02-10-2026 11:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
153
68A-177.66
02-10-2026 11:10
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
154
68H-076.45
02-10-2026 11:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
155
68C1-788.93
02-10-2026 11:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
156
68H-111.81
02-10-2026 11:11
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
157
83P3-182.73
02-10-2026 11:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
158
65D1-053.73
02-10-2026 11:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
159
68L1-252.55
02-10-2026 11:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
160
68H-126.87
02-10-2026 11:19
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
161
68D1-790.58
02-10-2026 11:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
162
68P1-241.68
02-10-2026 11:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
163
68A-258.87
02-10-2026 11:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
164
68P1-125.00
02-10-2026 11:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
68H-077.91
02-10-2026 11:32
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
166
50H-234.72
02-10-2026 11:36
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
167
68A-316.55
02-10-2026 11:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
168
68H-125.10
02-10-2026 11:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
169
37E-003.58
02-10-2026 11:40
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
170
68F1-6528
02-10-2026 11:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
171
68H-128.87
02-10-2026 11:41
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
172
29E-661.33
02-10-2026 11:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
173
68D1-738.66
02-10-2026 11:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
174
67H8-1143
02-10-2026 11:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
175
68H-141.58
02-10-2026 11:55
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
176
68S1-184.01
02-10-2026 11:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
177
47A-346.10
02-10-2026 11:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
178
43A-944.82
02-10-2026 12:01
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
179
68H-119.07
02-10-2026 12:01
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
180
95L1-013.31
02-10-2026 12:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
181
68H-086.53
02-10-2026 12:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
182
68AC-114.56
02-10-2026 12:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
183
68B1-348.35
02-10-2026 12:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184
68F1-1226
02-10-2026 12:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
185
68AC-733.77
02-10-2026 12:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
186
68A-311.28
02-10-2026 12:33
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
187
68A-053.95
02-10-2026 12:35
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
188
68AB-144.50
02-10-2026 12:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
189
68AB-067.80
02-10-2026 12:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
190
68C1-517.04
02-10-2026 12:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
191
68AB-092.66
02-10-2026 12:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
192
68D1-622.22
02-10-2026 13:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
193
68C1-723.51
02-10-2026 13:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
194
68B1-555.52
02-10-2026 13:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
195
68D1-790.80
02-10-2026 13:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
196
68AC-848.26
02-10-2026 13:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
197
67FD-7935
02-10-2026 13:58
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
198
16K1-2398
02-10-2026 14:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199
67B2-593.20
02-10-2026 14:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
200
68C1-134.35
02-10-2026 14:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
201
68C1-526.84
02-10-2026 14:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
202
68S1-596.26
02-10-2026 14:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
203
68AC-796.63
02-10-2026 14:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
204
68S1-292.47
02-10-2026 15:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
205
68X1-227.48
02-10-2026 15:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
206
67AA-108.05
02-10-2026 15:27
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
207
68AA-169.49
02-10-2026 15:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
208
68BA-088.80
02-10-2026 15:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
209
68X1-561.22
02-10-2026 15:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
210
68G1-092.79
02-10-2026 15:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
211
68D1-202.55
02-10-2026 15:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
212
68S1-476.18
02-10-2026 15:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
213
67AA-191.60
02-10-2026 16:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
214
68C1-647.93
02-10-2026 17:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
215
65N2-2837
02-10-2026 18:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
216
67L1-563.42
02-10-2026 18:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
217
67M8-5799
03-10-2026 05:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
218
68H-118.72
03-10-2026 09:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
219
68A-354.12
03-10-2026 09:25
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
220
15K-644.29
03-10-2026 09:26
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
221
51C-387.23
03-10-2026 09:31
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
222
68X1-325.75
03-10-2026 09:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
223
68H-141.58
03-10-2026 09:37
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
224
68H-046.70
03-10-2026 09:45
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
225
68H-134.84
03-10-2026 09:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
226
66A-175.19
03-10-2026 09:48
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
227
68A-330.93
03-10-2026 09:48
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
228
68P1-553.40
03-10-2026 09:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
229
68C-136.66
03-10-2026 09:56
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
230
68H-082.11
03-10-2026 10:10
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
231
71H-049.10
03-10-2026 10:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
232
68E-002.14
03-10-2026 10:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
233
68A-129.74
03-10-2026 10:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
234
68H-118.92
03-10-2026 10:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
235
68A-285.71
03-10-2026 11:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
236
68H-089.60
03-10-2026 11:02
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
237
81T5-4772
03-10-2026 11:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
238
68A-252.70
03-10-2026 11:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
239
68H-096.18
03-10-2026 11:11
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
240
81B2-341.03
03-10-2026 11:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
241
60H-378.63
03-10-2026 11:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
242
68A-418.66
03-10-2026 11:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
243
68H-093.22
03-10-2026 11:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
244
68H-120.80
03-10-2026 11:37
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
245
68A-416.27
03-10-2026 11:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
246
68E-012.07
03-10-2026 11:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
247
68A-258.87
03-10-2026 11:40
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
248
54L4-7038
03-10-2026 11:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
249
67AK-005.14
03-10-2026 13:57
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
250
67F1-498.62
03-10-2026 16:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
251
65P91540
03-10-2026 16:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
252
68P1-523.76
03-10-2026 16:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
253
51F-831.66
04-10-2026 01:24
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
254
67G1-415.58
04-10-2026 06:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
255
68S1-726.59
04-10-2026 06:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
256
68C1-533.20
04-10-2026 06:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
257
68C1-468.30
04-10-2026 06:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
258
68AB-191.24
04-10-2026 06:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
259
67B1-321.55
04-10-2026 06:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
260
59T1-413.41
04-10-2026 07:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
261
60H-366.94
04-10-2026 08:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
262
68C-178.33
04-10-2026 08:03
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
263
68H-143.82
04-10-2026 08:03
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
264
68H-124.52
04-10-2026 08:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
265
70H-135.47
04-10-2026 08:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
266
68H-123.58
04-10-2026 08:05
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
267
68H-046.69
04-10-2026 08:06
Ô tô khách
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
268
68H-103.94
04-10-2026 08:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
269
68E-014.64
04-10-2026 08:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
270
19A-674.60
04-10-2026 08:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
271
60C-791.45
04-10-2026 08:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
272
68A-568.82
04-10-2026 08:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
273
51N-151.21
04-10-2026 08:13
Ô tô trộn và vận chuyển bê tông
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
274
68E-003.03
04-10-2026 08:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
275
68A-316.55
04-10-2026 08:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
276
68H-141.93
04-10-2026 08:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
277
68A-421.95
04-10-2026 08:19
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
278
68E-010.00
04-10-2026 08:20
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
279
68E-001.48
04-10-2026 08:21
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
280
68H-111.81
04-10-2026 08:21
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
281
71E-005.09
04-10-2026 08:22
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
282
68H-136.32
04-10-2026 08:23
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
283
68G1-634.74
04-10-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
284
68A-227.07
04-10-2026 08:26
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
285
68C1-569.98
04-10-2026 08:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
286
68X1-607.60
04-10-2026 08:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
287
68G1-786.59
04-10-2026 09:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
288
68P1-671.97
04-10-2026 09:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
289
68P1-065.31
04-10-2026 09:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
290
68T1-578.98
04-10-2026 09:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
291
68A-223.14
04-10-2026 09:57
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
292
68A-651.82
04-10-2026 09:57
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
293
68P1-717.00
04-10-2026 10:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
294
68AB-184.90
04-10-2026 10:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
295
68AC-566.37
04-10-2026 11:01
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
296
59C2-446.34
04-10-2026 11:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
297
68AB-045.80
04-10-2026 11:06
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
298
68C1-107.97
04-10-2026 11:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
299
67B1-217.29
04-10-2026 11:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
300
65B1-531.46
04-10-2026 11:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
301
68S1-538.06
04-10-2026 11:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
302
68D1-227.42
04-10-2026 11:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
303
65AB-544.48
04-10-2026 11:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
304
68S1-497.24
04-10-2026 11:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
305
68A-614.06
04-10-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
306
68D1-678.29
04-10-2026 11:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
307
68AC-935.23
04-10-2026 11:56
Mô tô điện
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
308
68S1-572.87
04-10-2026 11:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
309
61E1-430.71
04-10-2026 12:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
310
67C-100.77
04-10-2026 12:01
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
311
68AB-067.80
04-10-2026 12:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
312
68AA-692.49
04-10-2026 12:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
313
68AC-198.54
04-10-2026 12:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
314
68AB-155.25
04-10-2026 12:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
315
68S1-739.43
04-10-2026 12:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
316
68AD-048.52
04-10-2026 12:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
317
68X1-339.72
04-10-2026 12:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
318
68KA-109.14
04-10-2026 12:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
319
68A-675.61
04-10-2026 12:40
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
320
83A-181.24
04-10-2026 12:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
321
68AB-144.50
04-10-2026 12:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
322
67F2-7774
04-10-2026 12:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
323
68X1-164.35
04-10-2026 13:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
324
68X1-055.15
04-10-2026 13:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
325
68AA-273.87
04-10-2026 13:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
326
68X1-465.86
04-10-2026 13:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
327
59C1-589.81
04-10-2026 13:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
328
68AA-273.87
04-10-2026 13:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
329
95B1-056.07
04-10-2026 13:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
330
68A-390.39
04-10-2026 14:05
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
331
69AA-769.61
04-10-2026 14:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
332
68X1-535.40
04-10-2026 14:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
333
68C1-365.14
04-10-2026 14:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
334
68AB-201.46
04-10-2026 14:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
335
68X1-125.11
04-10-2026 14:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
336
68X1-280.78
04-10-2026 14:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
337
68AA-755.55
04-10-2026 14:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
338
68AA-285.90
04-10-2026 14:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
339
68A-602.17
04-10-2026 14:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
340
68C1-607.38
04-10-2026 14:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
341
68A-304.45
04-10-2026 14:46
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
342
68AC-614.14
04-10-2026 14:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
343
68X1-656.82
04-10-2026 15:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
344
68A-215.22
04-10-2026 15:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
345
68C1-819.46
04-10-2026 15:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
346
68A-675.61
04-10-2026 15:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
347
68X1-032.67
04-10-2026 15:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
348
68AC-094.71
04-10-2026 15:32
Xe máy điện
7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
349
51L-883.60
04-10-2026 15:34
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
350
68D1-607.53
04-10-2026 16:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
351
68AB-119.76
04-10-2026 16:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
352
68AB-149.29
04-10-2026 16:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
353
68S1-629.35
04-10-2026 16:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
354
68A-054.65
04-10-2026 16:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
355
68G2-100.11
04-10-2026 16:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
356
68T1-507.84
04-10-2026 16:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
357
68P1-621.79
04-10-2026 17:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
358
68A-288.62
05-10-2026 06:29
Ô tô con tập lái
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
359
68AB-951.60
05-10-2026 06:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
360
68A-569.73
05-10-2026 07:01
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
361
61E1-722.13
05-10-2026 07:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
362
29H1-739.33
05-10-2026 07:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
363
68G-003.61
05-10-2026 07:39
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
364
68AB-381.65
05-10-2026 08:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
365
68X1-506.52
05-10-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
366
67F1-473.18
05-10-2026 08:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
367
68S1-466.83
05-10-2026 09:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
368
64G1-387.99
05-10-2026 09:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
369
68G1-416.32
05-10-2026 09:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
370
67D2-345.77
05-10-2026 09:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
371
67L2-392.96
05-10-2026 09:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
372
67D1-708.18
05-10-2026 09:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
373
68P1-671.97
05-10-2026 09:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
374
68AA-698.08
05-10-2026 09:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
375
68S1-584.51
05-10-2026 09:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
376
66A-284.90
05-10-2026 10:12
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
377
67B2-004.43
05-10-2026 10:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
378
68A-492.48
05-10-2026 10:43
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
379
68A-732.16
05-10-2026 10:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
380
68A-703.93
05-10-2026 10:54
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
381
68A-286.91
05-10-2026 11:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
382
68AB-083.03
05-10-2026 11:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
383
68C1-777.46
05-10-2026 11:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
384
68A-345.27
05-10-2026 12:01
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
385
68AB-953.92
05-10-2026 12:11
Xe máy điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
386
68A-111.56
05-10-2026 12:15
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
387
68AC-484.82
05-10-2026 12:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
388
68AC-613.50
05-10-2026 12:34
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
389
68X1-382.52
05-10-2026 12:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
390
68AA-169.49
05-10-2026 12:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
391
65G-001.20
05-10-2026 12:48
Ô tô khách
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
392
68AB-144.50
05-10-2026 12:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
393
68H1-071.77
05-10-2026 13:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
394
95B1-942.35
05-10-2026 13:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
395
68A-346.15
05-10-2026 13:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
396
68A-676.80
05-10-2026 13:07
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
397
68X1-567.10
05-10-2026 13:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
398
67B2-151.07
05-10-2026 13:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
399
68S1-540.67
05-10-2026 13:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
400
68X1-460.56
05-10-2026 13:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
401
68S1-593.03
05-10-2026 13:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
402
68A-559.60
05-10-2026 13:46
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
403
68A-028.55
05-10-2026 14:04
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
404
68A-161.17
05-10-2026 14:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
405
51L-883.60
05-10-2026 14:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
406
68AB-373.96
05-10-2026 14:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
407
68E1-396.05
05-10-2026 14:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
408
68AA-641.01
05-10-2026 14:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
409
68C1-799.38
05-10-2026 14:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
410
69F1-394.62
05-10-2026 14:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
411
68A-266.40
05-10-2026 14:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
412
68S7-2222
05-10-2026 14:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
413
68S1-300.68
05-10-2026 14:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
414
68M1-368.95
05-10-2026 15:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
415
68S1-292.47
05-10-2026 15:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
416
68S1-687.83
05-10-2026 15:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
417
68M1-163.73
05-10-2026 15:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
418
59X2-004.68
05-10-2026 15:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
419
68X1-299.71
05-10-2026 16:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
420
68AA-456.78
05-10-2026 16:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
421
68T1-138.45
05-10-2026 16:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
422
68L1-331.88
05-10-2026 16:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
423
65G1-344.79
05-10-2026 16:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
424
67B1-733.58
05-10-2026 16:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
425
68G1-467.01
05-10-2026 16:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
426
67AA-016.60
05-10-2026 17:01
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
427
67E1-178.34
05-10-2026 17:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
428
67AN-086.19
06-10-2026 05:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
429
65L1-381.91
06-10-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
430
68A-661.10
06-10-2026 08:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
431
50E-060.42
06-10-2026 08:52
Ô tô tải thùng kín
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
432
66H-076.32
06-10-2026 09:17
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
433
68A-612.14
06-10-2026 09:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
434
68A-748.00
06-10-2026 10:14
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
435
68A-083.42
06-10-2026 10:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
436
64A-273.61
06-10-2026 10:37
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
437
67A-099.42
06-10-2026 10:40
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
438
69A-122.39
06-10-2026 11:45
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
439
68A-748.00
06-10-2026 11:47
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
440
68A-329.72
06-10-2026 12:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
441
67A-144.66
06-10-2026 12:16
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
442
69A-122.39
06-10-2026 12:29
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
443
68A-748.00
06-10-2026 12:38
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
444
68A-211.52
06-10-2026 13:35
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
445
67L1-316.44
06-10-2026 14:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
446
68C-041.09
06-10-2026 14:46
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
447
68AA-713.08
06-10-2026 14:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
448
66A-217.32
06-10-2026 15:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
449
68A-276.50
06-10-2026 15:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
450
65A-270.27
06-10-2026 15:47
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
451
67A-078.02
06-10-2026 16:57
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
452
68C-032.75
06-10-2026 17:14
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
453
68G-001.42
06-10-2026 17:23
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
454
68A-212.30
06-10-2026 17:38
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
455
68B-029.14
06-10-2026 17:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
456
29E-377.78
06-10-2026 22:55
Ô tô tải thùng kín
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
457
68H-009.82
06-10-2026 23:21
Ô tô tải thùng kín
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
458
51N-057.74
06-10-2026 23:30
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
459
68C-116.18
07-10-2026 07:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
460
67B1-368.68
07-10-2026 07:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
461
67C1-398.20
07-10-2026 07:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
462
67M1-981.28
07-10-2026 07:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
463
68D-005.90
07-10-2026 08:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
464
68T1-551.32
07-10-2026 08:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
465
59X3-933.40
07-10-2026 08:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
466
68A-180.18
07-10-2026 08:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
467
67A-124.17
07-10-2026 08:26
Ô tô con
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
468
67A-310.07
07-10-2026 08:54
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
469
67A-255.85
07-10-2026 08:58
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
470
68AC-294.47
07-10-2026 09:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
471
68A-145.70
07-10-2026 09:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
472
68C1-350.55
07-10-2026 10:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
473
68P1-814.41
07-10-2026 10:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
474
68A-205.90
07-10-2026 10:21
Ô tô chở tiền
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
475
68E-011.86
07-10-2026 10:26
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
476
68A-316.96
07-10-2026 10:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
477
50AG-904.95
07-10-2026 10:31
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
478
68E-014.20
07-10-2026 10:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
479
68A-236.77
07-10-2026 10:34
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
480
95A-092.78
07-10-2026 10:53
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
481
68H-113.57
07-10-2026 10:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
482
68P1-671.97
07-10-2026 11:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
483
68A-664.92
07-10-2026 11:04
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
484
71AE-068.34
07-10-2026 11:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
485
65G-000.28
07-10-2026 11:12
Ô tô tải VAN
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
486
65H-080.77
07-10-2026 11:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
487
68AC-256.20
07-10-2026 11:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
488
68G1-328.96
07-10-2026 11:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
489
67AA-21616
07-10-2026 11:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
490
65A-707.23
07-10-2026 11:32
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
491
51M-105.47
07-10-2026 11:36
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
492
68S1-522.50
07-10-2026 11:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
493
69K6-4841
07-10-2026 11:46
Ba bánh
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
494
68X1-527.60
07-10-2026 12:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
495
69A-133.96
07-10-2026 12:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
496
67A-099.10
07-10-2026 12:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
497
51M-105.47
07-10-2026 12:20
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
498
67A-043.05
07-10-2026 12:21
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
499
67A-264.28
07-10-2026 12:24
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
500
68H-103.40
07-10-2026 12:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
765
68X1-358.14
12-10-2026 12:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
766
67B1-454.22
12-10-2026 12:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
767
68T1-283.63
12-10-2026 12:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
768
68HY-1059
12-10-2026 12:25
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
769
68E1-467.04
12-10-2026 12:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
770
68F1-123.81
12-10-2026 12:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
771
68H7-1170
12-10-2026 12:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
772
68X1-100.45
12-10-2026 12:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
773
68HA-007.10
12-10-2026 12:45
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
774
68M7-3886
12-10-2026 12:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
775
68S5-8459
12-10-2026 12:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
776
68AC-741.54
12-10-2026 12:58
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
777
68CA-100.29
12-10-2026 13:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
778
68X1-512.03
12-10-2026 13:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
779
68N1-125.67
12-10-2026 13:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
780
68T4-6029
12-10-2026 13:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
781
68T9-4012
12-10-2026 13:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
782
68AA-662.93
12-10-2026 13:29
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
783
68S1-739.94
12-10-2026 13:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
784
65U1-1623
12-10-2026 13:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
785
68GA-061.68
12-10-2026 13:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
786
68D1-280.17
12-10-2026 14:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
787
68AB-139.49
12-10-2026 14:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
788
68S1-709.48
12-10-2026 14:06
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
789
68F5-6250
12-10-2026 14:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
790
68AA-654.19
12-10-2026 14:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
791
68S1-505.26
12-10-2026 14:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
792
68S5-8459
12-10-2026 14:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
793
68AB-877.83
12-10-2026 14:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
794
68G1-297.57
12-10-2026 14:59
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
795
30H4-0469
12-10-2026 15:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
796
67B2-489.99
12-10-2026 15:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
797
51N-044.44
12-10-2026 15:19
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
798
68S2-9757
12-10-2026 15:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
799
29C1-737.05
12-10-2026 15:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
800
68X1-326.20
12-10-2026 15:39
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
801
67AA-533.05
12-10-2026 16:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
802
68E1-382.91
12-10-2026 16:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
803
68X1-004.87
12-10-2026 16:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
804
68B1-384.91
12-10-2026 16:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
805
68S1-433.52
12-10-2026 16:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
806
68A-093.35
12-10-2026 16:29
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
807
68M1-527.54
12-10-2026 16:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
808
68E1-145.20
12-10-2026 16:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
809
68D1-063.56
12-10-2026 16:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
810
59F1-894.76
12-10-2026 16:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
811
68T9-4462
12-10-2026 16:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
812
68X1-0985
12-10-2026 17:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
813
67B2-329.36
12-10-2026 19:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
814
68P1-8029
13-10-2026 06:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
815
59C2-111.81
13-10-2026 07:17
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
816
68AB-162.88
13-10-2026 07:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
817
68T1-605.66
13-10-2026 07:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
818
68E1-565.85
13-10-2026 07:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
819
68M1-441.23
13-10-2026 08:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
820
59Z1-063.02
13-10-2026 08:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
821
68C176654
13-10-2026 08:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
822
68X1-505.00
13-10-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
823
69N1-486.19
13-10-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
824
68AB-600.60
13-10-2026 08:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
825
68X1-341.34
13-10-2026 08:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
826
68AD-032.72
13-10-2026 08:50
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
827
76G1-107.67
13-10-2026 09:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
828
68X1-427.59
13-10-2026 09:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
829
68A-135.39
13-10-2026 10:32
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
830
68S1-662.89
13-10-2026 10:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
831
95B1-279.12
13-10-2026 11:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
832
68AB-764.91
13-10-2026 11:18
Mô tô điện
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
833
68X1-669.72
13-10-2026 11:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
834
68AA-156.35
13-10-2026 11:22
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
835
68S8-0003
13-10-2026 11:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
836
68AB-144.78
13-10-2026 11:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
837
68AA-829.09
13-10-2026 11:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
838
68AB-027.45
13-10-2026 11:51
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
839
68S1-023.19
13-10-2026 12:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
840
68AA-363.01
13-10-2026 12:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
841
68P1-573.19
13-10-2026 12:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
842
68S1-162.69
13-10-2026 12:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
843
68AC-157.03
13-10-2026 12:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
844
67L1-418.54
13-10-2026 13:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
845
68X1-255.01
13-10-2026 13:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
954
68S1-478.74
15-10-2026 13:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
955
61A-187.18
15-10-2026 13:30
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
956
68AC-323.06
15-10-2026 13:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
957
68C1-826.42
15-10-2026 13:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
958
95H1-336.67
15-10-2026 13:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
959
65B1-645.42
15-10-2026 13:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
960
68BA-136.48
15-10-2026 13:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
961
65B1-317.19
15-10-2026 13:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
962
68M1-371.62
15-10-2026 13:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
963
68X1-481.60
15-10-2026 13:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
964
68AA-632.76
15-10-2026 13:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
965
68X1-490.60
15-10-2026 13:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
966
78F1-566.57
15-10-2026 14:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
967
51F-023.92
15-10-2026 14:12
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
968
68B1-610.54
15-10-2026 14:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
969
68C1-765.41
15-10-2026 14:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
970
68C152791
15-10-2026 14:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
971
68X1-588.17
15-10-2026 15:21
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
972
68AB-730.23
15-10-2026 15:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
973
67K2-002.15
15-10-2026 15:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
974
67B1-092.02
15-10-2026 16:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
975
68H-007.28
15-10-2026 16:26
Ô tô tải
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
976
68G00293
15-10-2026 16:58
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
977
68G1-488.88
15-10-2026 17:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
978
68A-698.65
15-10-2026 17:09
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
979
68H-093.00
15-10-2026 17:38
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
Mức phạt lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông