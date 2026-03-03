Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, trong khoảng thời gian từ 23/02/2026 đến 01/3/2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông lỗi chạy quá tốc độ.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh công bố: