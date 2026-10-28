Công an đề nghị 580 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Chủ phương tiện có trong danh sách liên hệ Phòng CSGT công an tỉnh để nộp phạt theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, từ ngày 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong đó, công an tỉnh ghi nhận 509 lượt phương tiện vi phạm lỗi "Điều khiển xe chạy quá tốc độ".

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

34A-157.01 20C-278.04 30A-058.23 29H-731.16 15A-810.99 30K-368.34 89A-038.73 89A-090.54 89A-163.60 89A-399.83 89A-693.42 89C-316.01 29AG-394.74 34F1-358.89 89B2-032.01

14A-154.19 89B-222.88 89G-002.60 89A-837.00 14H-117.05 89H-116.60 15A-958.12 30H-503.72 97C-039.76 15H-182.97 15A-430.58 89A-044.45 15K-257.55 15B-432.54 17H-036.26 99B-164.63 30B-112.28 15K-572.16 17A-504.95 17A-785.67 89A-162.94 30K-209.43 90H-047.28 17H-038.43 18A-603.51 89A-777.30 36K-210.27 34A-740.44 89H-188.74 17H-032.01 36A-619.90 15A-351.62 35H-104.53 17A-516.83 35A-583.42 30M-081.95 29H-114.25 34A-758.57 29E-629.75 30F-230.53 17H-061.22 90A-253.98 51F-439.90 35H-104.59 18A-058.50 35H-070.37 17C-155.57 17A-584.23 89A-834.63 17C-146.46 17A-440.10 30L-355.78 12H-062.17 30G-168.83 34C-297.03 17A-579.04 89A-610.41 35H-156.08 17A-268.44 25A-043.21 17A-046.75 89A-919.99 17A-465.02 89A-911.46 17C-168.04 89A-466.46 89A-449.09 34A-272.61 89C-299.49 17A-510.29 17A-348.85 30M-272.86 34A-396.97 89B-229.89 29E-193.35 15K-052.89 15B-414.21 35H-041.39 29E-796.70 15C-412.15 38A-712.75 29E-203.52 36B-459.82 14A-450.44 30B-191.66 72C-057.19 18A-259.52 34C-445.80 17A-437.52 89A-885.14 35A-667.42 34C-269.37 17C-065.85 17A-706.71 30A-472.02 89C-329.75 30K-663.58 89H-132.90 17C-105.42 18C-074.45 17C-091.31 60A-211.11 30H-215.68 34A-255.56 17A-433.40 89C-247.17 98B-025.28 18H-012.07 30E-721.93 89AA-639.83 35A-732.07 89A-161.17 30K-211.04 34A-676.54 89H-130.32 30F-541.92 88B-084.13 34RM-016.71 15H-332.08 29H-170.42 17C-141.93 17C-042.39 17A-708.61 34C-330.18 17C-213.54 18A-223.64 18A-727.40 15A-721.77 17A-387.56 36A-655.48 20A-866.16 17B-027.60 30K-156.88 35H-074.46 30H-544.10 92A-141.93 30F-537.51 34A-472.83 89A-646.18 17C-158.51 29E-616.31 34A-536.82 30L-376.61 29E-838.91 90A-056.61 89H-138.90 89A-169.05 36C-292.85 15H-334.40 89A-780.49 15A-890.24 15A-337.12 18A-742.75 89A-273.58 30E-150.78 30E-002.90 89A-484.52 89A-779.17 34A-206.63 90C-085.31 89A-354.59 29KT-011.20 90A-128.06 17A-602.82 89A-316.22 15A-036.44 30G-972.46 18A-283.57 18B-028.65 17A-558.18 30K-923.28 15A-447.41 18B-025.67 15A-430.53 34A-898.70 15K-143.81 17A-711.46 35A-503.07 89A-459.53 15B-356.81 15H-290.73 15B-378.34 89C-332.22 14C-373.44 30A-310.89 90A-224.05 89A-811.66 30B-559.55 15H-317.72 34A-801.46 89A-658.51 29E-808.95 30L-301.05 18A-452.59 14H-147.42 89A-528.19 15LD-012.50 17C-133.27 17A-198.53 89A-616.86 17A-044.25 17A-504.36 17A-122.76 17A-399.42 72A-169.68 17A-396.63 17C-090.38 17A-302.21 17A-094.62 17C-181.32 17A-346.70 34C-410.98 63A-719.37 89A-870.37 17C-105.42 18H-065.34 99A-612.57 34A-886.27 15K-432.63 17C-178.90 29A-787.60 30B-854.59 29A-861.52 17A-268.26 15A-993.16 15A-161.08 15B-188.25 15A-372.35 18A-526.28 17A-345.98 29E-754.46 15K-474.70 26F-012.12 15K-134.90 30H-108.27 89A-099.88 89A-439.99 15K-380.94 34A-975.39 14A-219.26 35A-828.73 35H-135.97 30K-181.50 89A-471.82 20B-120.05 15R-186.50 35A-284.90 35H-080.21 14H-064.12 30L-458.68 15H-089.65 30L-056.74 35C-180.13 29E-130.25 29E-512.20 34A-513.15 20A-808.54 30B-233.68 17A-384.71 15H-275.95 30B-511.23 17A-325.53 29E-529.01 35A-823.07 99H-084.50 89A-458.50 89A-333.85 34A-286.07 18A-138.82 89A-258.68 17A-391.87 36H-232.81 30H-744.01 30G-913.16 89A-687.14 34A-658.85 89A-346.32 15K-529.32 34A-246.32 15A-016.20 20H-049.83 30H-248.25 34F1-075.84 29AC-560.98 34AA-637.62 15AB-867.04 15AK-116.14 29B1-905.90 34AA-326.29 34B5-006.32 30F8-0082 21AA-124.07 29AA-926.05 19B1-426.10 29F1-442.18 29AG-667.87 29C2-088.02 29F1-612.38 16P3-5290 29D2-608.24 19B1-217.00 19F1-285.03 29D1-276.55 29F1-617.61 29Z8-0591 34S1-163.56 89F1-475.99 98F1-234.23 36B8-570.15 15G1-368.11 14X1-250.79 34B3-959.09 34B2-074.36 89F1-445.27 21CA-080.03 89M2-019.26 34AC-073.40 15AC-257.06 14AZ-067.12 34B2-812.00 36B6-151.73 34B3-220.14 29Y5-180.80 38B8-794.23 15AB-945.30 89AB-301.73 99D1-532.47 17AB-190.27 15AC-327.34 34H1-017.22 34B2-188.09 34AN-033.47 28M1-029.24 22AA-938.49 29G1-708.15 34H1-026.65 16N8-6196 34AL-049.65 15AA-588.45 15AC-319.97 15G1-866.52 26N1-082.91 34AN-011.29 34B2-070.29 34B2-889.68 34B3-405.94 34B4-407.82 34B4-659.16 34B4-883.50 34F1-323.82 34S1-208.30 89F1-269.19 98B2-980.28 99K1-035.13 99K1-106.87 15B3-743.60 17B2-552.67 29X7-104.52 29N1-621.03 89AK-004.73 89AA-795.57 89AB-323.21 29Y3-745.92 24AA-002.64 89AC-369.23 89G2-032.92 89AC-044.72 61F1-288.54 89AA-348.29 89AT-041.58 89AP-002.29 28H1-462.03 35AA-959.28 14AA-546.16 90B5-025.18 17AC-024.56 18K1-547.67 30L-491.57 18CA-058.08 89B1-437.26 89AA-694.21 89F1-621.95 17B4-704.00 89B1-741.88 98B3-896.22 17AF-009.90 97B1-977.53 17N4-3313 17B3-505.97 29M1-356.43 89AB-750.02 88E1-037.37 29V1-549.56 18G1-303.07 89B1-885.21 89AB-432.43 17F1-6772 17B5-594.30 60B6-446.71 89AA-665.81 89AB-917.06 17B5-307.74 17AG-015.72 17K9-2345 89AB-118.43 89AB-743.01 29P1-923.10 17B7-286.98 17B5-714.33 29L1-783.49 89C2-014.73 90B3-322.80 89AB-063.95 89AC-085.02 89AA-862.61 17B5-470.81 36AT-037.48 17B8-489.43 98B3-061.28 89B1-873.11 89B1-986.79 18D1-503.57 89D1-048.51 90B2-878.24 29C1-199.99 89E1-769.21 17B5-427.83 68B1-234.56 19N1-342.87 65K1-186.37 89B1-591.97 61D2-320.33 17AA-552.00 89AB-916.28 89AC-191.02 89A-658.36 17B4-546.76 17AE-090.82 14B1-727.37 28E1-248.58 89AB-221.98 89AB-460.33 89AB-997.85 34S1-299.15 89AG-022.76 29V1-839.12 29B1-511.38 17B3-416.75 17B1-194.24 17B8-383.31 89C2-022.97 35AA-307.13 18B1-695.37 89E1-567.40 29B2-239.84 89C1-086.37 89AD-021.69 89AC-130.23 15AB-500.21 29D2-303.21 17BG-264.28 17B3-459.20 34B2-322.77 17B7-221.73 17B8-265.22 17AG-007.24 17B5-332.05 17AF-021.18 36E1-286.95 15AA-310.32 89B1-449.66 36F1-447.71 17B6-573.14 89AA-978.58 17B5-438.62 89H1-109.04 89AT-037.38 28FC-004.96 89B2-095.66 34S1-283.62 89B2-015.92 89B1-793.33 89AB-506.18 17B2-048.55 17AG-094.85 28N1-162.22 17B5-463.21 17AA-343.11 17B5-593.37 59P1-369.32 17AA-509.79 17B3-603.19 89AB-919.83 17N7-7074 14P1-5742 17AC-006.32 18G1-243.82 17B2-560.20 17B4-706.74 17B3-382.94 36BK-072.90 15AE-106.19 17B5-535.70 36AE-364.88 90B1-864.03 17B4-071.98 17B6-314.14 17AG-008.75 17AA-539.06

12A-016.66 14A-634.54 19B-152.24 29A-440.01 30E-002.90 35H-155.57 89A-012.82 89A-073.72 89A-162.33 89A-255.43 89A-468.03 89C-270.46 89H-045.18 89H-120.70 15H-314.34 15K-050.94 17H-028.32 22H-026.79 24H-054.64 29E-920.45 29H-395.35 29H-598.83 30A-506.30 89A-142.79 89A-583.30 89H-114.54

89A-201.35 17A-267.53 15K-455.01

17H-023.97 51H-421.84 89A-232.59 89A-452.51 89A-506.44 89A-557.92 89A-899.76 89A-913.15 90A-292.44 30F-271.61 30K-332.24 89A-222.66 89A-053.22 89A-053.20 89A-065.53 89A-171.98 89A-213.40 89A-277.71 89A-514.82 89C-000.11 89C-298.32 89H-188.19 90A-121.13 89A-214.83 51B-103.51 89A-208.31 89D-013.79



Mức phạt lỗi dừng đỗ xe không đúng nơi quy định

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