HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an đề nghị 439 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang
|

Danh sách các phương tiện vi phạm được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 28/9 đến ngày 4/10.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông báo về 439 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Danh sách được ghi nhận từ ngày 28/9 đến ngày 4/10, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và hệ thống camera giám sát. 

Trong tổng số 439 lượt phương tiện, lực lượng Công an phát hiện 34 trường hợp vượt đèn đỏ, 393 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ và 12 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Cụ thể, 34 lượt phương tiện (8 xe ô tô, 26 xe mô tô) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

393 lượt phương tiện (191 xe ô tô, 202 xe mô tô) vi phạm lỗi Điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

12 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm các xe có biển số sau đây:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Tại thông báo này, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo như danh sách được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên công bố lần này, lỗi vi phạm bị xử phạt nhiều nhất là người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. 

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu
Tags

Hưng Yên

phạt nguội

báo dân trí

báo mới

Tin nóng trong ngày

VnExpress

nghị định 168

Công an tỉnh Hưng Yên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại