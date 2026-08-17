HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an đề nghị 400 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
|

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để nộp phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 17/8/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội trong tuần qua.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 01/8/2026 đến ngày 07/8/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, nhiều nhất là lỗi vi phạm vạch kẻ đường với 192 trường hợp và vượt đèn đỏ 100 trường hợp...

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vi phạm vạch kẻ đường theo Nghị định 168

Ảnh tạo bởi AI

Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

VnExpress

tai nạn

báo dân trí

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an tỉnh Bắc Ninh

phạt nguội

vi phạm

danh sách phạt nguội

phạt nguội mới nhất

nghị định 168

mức phạt nguội

tra cứu phạt nguội mới nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại