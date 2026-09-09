Công an đề nghị 269 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 13-07-2026 06:08 Ô tô 36A-011.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2 13-07-2026 06:22 Ô tô 36A-393.28 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3 13-07-2026 06:24 Ô tô 36A-431.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 13-07-2026 06:41 Ô tô 14A-397.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5 13-07-2026 06:45 Ô tô 14A-938.89 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6 13-07-2026 06:51 Ô tô 29A-282.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7 13-07-2026 06:52 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8 13-07-2026 06:55 Ô tô 36A-440.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9 13-07-2026 07:04 Ô tô 36B-554.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10 13-07-2026 07:08 Ô tô 36A-047.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 13-07-2026 07:43 Ô tô 36K-882.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 13-07-2026 07:43 Ô tô 29X-3879 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13 13-07-2026 08:07 Ô tô 36A-404.29 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 13-07-2026 08:08 Ô tô 36A-666.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 13-07-2026 08:12 Ô tô 36B-038.35 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 13-07-2026 08:19 Ô tô 75A-286.12 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17 13-07-2026 08:24 Ô tô 37H-205.69 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 13-07-2026 08:29 Ô tô 36A-128.84 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 13-07-2026 08:36 Ô tô 36B-361.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

20 13-07-2026 08:43 Ô tô 36A-065.16 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21 13-07-2026 09:26 Ô tô 36H-105.35 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

22 13-07-2026 09:27 Ô tô 14A-794.51 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 13-07-2026 10:07 Ô tô 36C-379.90 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 13-07-2026 10:07 Ô tô 36C-379.90 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

25 13-07-2026 10:42 Ô tô 36H-141.53 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

26 13-07-2026 11:36 Ô tô 36K-091.10 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 13-07-2026 11:41 Ô tô 36A-990.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 13-07-2026 12:03 Ô tô 36A-728.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29 13-07-2026 12:30 Ô tô 43A-821.16 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 13-07-2026 15:10 Ô tô 36A-578.95 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31 13-07-2026 15:11 Ô tô 36K-212.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32 13-07-2026 15:43 Ô tô 30K-577.58 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

33 13-07-2026 15:44 Ô tô 36A-236.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34 13-07-2026 16:27 Ô tô 36A-563.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

35 13-07-2026 16:34 Ô tô 36A-244.06 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36 13-07-2026 16:38 Ô tô 36A-413.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37 13-07-2026 16:53 Ô tô 36A-890.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38 13-07-2026 16:58 Ô tô 36K-496.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39 13-07-2026 16:58 Ô tô 37S-7702 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 13-07-2026 17:00 Ô tô 30M-358.85 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 13-07-2026 17:06 Ô tô 36A-239.08 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42 13-07-2026 17:19 Ô tô 36K-045.14 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

43 13-07-2026 17:27 Ô tô 36H-047.79 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 13-07-2026 17:32 Ô tô 36F-011.86 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 13-07-2026 17:33 Ô tô 36A-885.44 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

46 13-07-2026 17:49 Ô tô 36A-090.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

47 13-07-2026 17:55 Ô tô 36A-256.39 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 13-07-2026 17:55 Ô tô 36A-380.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 14-07-2026 06:15 Ô tô 36A-681.04 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50 14-07-2026 06:15 Ô tô 36K-167.94 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 14-07-2026 06:56 Ô tô 36A-440.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 14-07-2026 07:02 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53 14-07-2026 07:04 Ô tô 36K-176.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 14-07-2026 07:06 Ô tô 36A-431.01 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55 14-07-2026 07:22 Ô tô 36A-328.10 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 14-07-2026 07:28 Ô tô 26A-450.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57 14-07-2026 07:43 Ô tô 36F-001.33 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

58 14-07-2026 07:46 Ô tô 36A-666.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59 14-07-2026 08:00 Ô tô 36A-014.18 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60 14-07-2026 08:06 Ô tô 36A-459.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 14-07-2026 08:15 Ô tô 37K-244.08 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62 14-07-2026 08:21 Ô tô 36K-141.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63 14-07-2026 08:25 Ô tô 36A-322.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

64 14-07-2026 08:29 Ô tô 36K-530.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65 14-07-2026 08:42 Ô tô 30K-702.80 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 14-07-2026 09:57 Ô tô 37K-578.28 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67 14-07-2026 10:54 Ô tô 36K-040.33 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

68 14-07-2026 10:54 Ô tô 36K-040.33 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

69 14-07-2026 12:48 Ô tô 36C-457.06 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 14-07-2026 12:48 Ô tô 36A-059.89 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71 14-07-2026 13:29 Ô tô 30F-5609 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72 14-07-2026 13:37 Ô tô 36A-002.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 14-07-2026 14:32 Ô tô 36C-406.66 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74 14-07-2026 14:58 Ô tô 36A-080.15 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

75 14-07-2026 15:12 Ô tô 50LD-160.23 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76 14-07-2026 15:40 Ô tô 37A-952.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77 14-07-2026 17:08 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 14-07-2026 17:50 Ô tô 36A-275.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 14-07-2026 18:35 Ô tô 89A-913.73 Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 14-07-2026 18:52 Ô tô 36A-447.81 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 14-07-2026 19:17 Ô tô 61A-277.86 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

82 14-07-2026 19:40 Ô tô 36A-871.27 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 14-07-2026 21:27 Ô tô 36A-352.38 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 15-07-2026 06:02 Ô tô 29H-307.46 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85 15-07-2026 06:08 Ô tô 36C-370.34 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 15-07-2026 06:28 Ô tô 36B-235.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87 15-07-2026 06:38 Ô tô 36A-839.77 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

88 15-07-2026 06:48 Ô tô 36A-648.34 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89 15-07-2026 06:49 Ô tô 36A-417.47 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90 15-07-2026 07:13 Ô tô 36N-1802 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91 15-07-2026 07:29 Ô tô 36A-044.39 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92 15-07-2026 08:20 Ô tô 34B-218.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93 15-07-2026 08:27 Ô tô 50LD-160.23 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 15-07-2026 09:59 Ô tô 36A-067.11 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 15-07-2026 12:56 Ô tô 36A-775.18 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 15-07-2026 13:21 Ô tô 29Z-1519 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 15-07-2026 19:15 Ô tô 36A-518.77 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

98 16-07-2026 06:23 Ô tô 30G-831.83 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 16-07-2026 07:03 Ô tô 36A-642.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100 16-07-2026 07:06 Ô tô 36K-083.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101 16-07-2026 07:31 Ô tô 36A-766.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102 16-07-2026 07:56 Ô tô 36A-495.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 16-07-2026 07:56 Ô tô 36A-361.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

104 16-07-2026 08:09 Ô tô 36K-747.34 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 16-07-2026 08:11 Ô tô 29E-732.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106 16-07-2026 08:58 Ô tô 36C-301.64 Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 16-07-2026 08:59 Ô tô 20B-181.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108 16-07-2026 09:09 Ô tô 36A-528.35 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 16-07-2026 09:29 Ô tô 36K-860.73 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 16-07-2026 09:42 Ô tô 61A-992.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111 16-07-2026 09:55 Ô tô 36A-975.85 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 16-07-2026 09:57 Ô tô 36A-004.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113 16-07-2026 09:59 Ô tô 36C-556.66 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114 16-07-2026 10:23 Ô tô 36A-808.14 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

115 16-07-2026 10:47 Ô tô 36K-091.10 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 16-07-2026 10:51 Ô tô 36A-393.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 16-07-2026 10:57 Ô tô 36A-593.41 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 16-07-2026 11:04 Ô tô 36H-104.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119 16-07-2026 11:22 Ô tô 36A-622.27 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 16-07-2026 11:42 Ô tô 36A-767.76 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 16-07-2026 11:54 Ô tô 36K-356.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

122 16-07-2026 12:04 Ô tô 36K-315.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

123 16-07-2026 14:26 Ô tô 36A-069.03 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

124 16-07-2026 16:05 Ô tô 36B-458.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

125 16-07-2026 16:41 Ô tô 36A-138.18 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 16-07-2026 16:55 Ô tô 36A-185.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

127 16-07-2026 17:07 Ô tô 36A-331.71 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 16-07-2026 17:28 Ô tô 36A-805.35 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

129 16-07-2026 17:43 Ô tô 36A-376.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130 16-07-2026 18:37 Ô tô 36A-240.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131 16-07-2026 18:39 Ô tô 36H-157.92 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 16-07-2026 18:56 Ô tô 36A-767.54 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 16-07-2026 19:18 Ô tô 36A-140.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 16-07-2026 20:34 Ô tô 36A-809.18 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

135 17-07-2026 01:37 Ô tô 74C-044.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

136 17-07-2026 01:37 Ô tô 74C-044.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

137 17-07-2026 06:14 Ô tô 36H-081.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

138 17-07-2026 06:27 Ô tô 36C-168.09 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

139 17-07-2026 07:25 Ô tô 36A-188.40 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140 17-07-2026 07:38 Ô tô 29E-732.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

141 17-07-2026 07:38 Ô tô 29E-732.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

142 17-07-2026 07:39 Ô tô 36K-205.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143 17-07-2026 07:57 Ô tô 36A-213.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

144 17-07-2026 08:07 Ô tô 36C-076.45 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 17-07-2026 08:08 Ô tô 36C-174.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

146 17-07-2026 08:18 Ô tô 30F-174.78 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

147 17-07-2026 08:19 Ô tô 99C-065.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

148 17-07-2026 08:19 Ô tô 99C-065.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ

149 17-07-2026 08:25 Ô tô 36A-152.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

150 17-07-2026 08:27 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

151 17-07-2026 08:46 Ô tô 36A-020.80 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 17-07-2026 08:46 Ô tô 36K-299.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

153 17-07-2026 08:57 Ô tô 36A-481.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

154 17-07-2026 09:05 Ô tô 36K-093.63 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 17-07-2026 09:09 Ô tô 36A-060.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

156 17-07-2026 09:22 Ô tô 36C-187.10 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 17-07-2026 09:37 Ô tô 36K-831.87 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158 17-07-2026 10:25 Ô tô 36A-266.07 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 17-07-2026 11:45 Ô tô 36A-139.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160 17-07-2026 12:55 Ô tô 36A-816.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161 17-07-2026 12:56 Ô tô 36A-431.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

162 17-07-2026 13:03 Ô tô 30M-692.82 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

163 17-07-2026 13:38 Ô tô 36A-376.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

164 17-07-2026 14:51 Ô tô 36K-919.51 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 17-07-2026 15:19 Ô tô 36C-383.10 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

166 17-07-2026 15:28 Ô tô 36K-390.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

167 17-07-2026 15:43 Ô tô 36N-1802 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

168 17-07-2026 16:50 Ô tô 30F-644.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

169 17-07-2026 16:57 Ô tô 36A-353.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170 17-07-2026 17:16 Ô tô 36A-125.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

171 17-07-2026 17:16 Ô tô 36A-125.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

172 17-07-2026 17:28 Ô tô 82A-076.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

173 17-07-2026 17:48 Ô tô 30F-245.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174 17-07-2026 18:09 Ô tô 36A-844.03 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

175 18-07-2026 07:49 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

176 18-07-2026 09:18 Ô tô 30E-519.99 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177 18-07-2026 09:18 Ô tô 30E-519.99 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

178 18-07-2026 09:58 Ô tô 36A-457.89 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

179 18-07-2026 10:14 Ô tô 36C-125.36 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

180 18-07-2026 10:52 Ô tô 37C-141.78 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181 18-07-2026 13:09 Ô tô 36A-613.90 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

182 18-07-2026 14:22 Ô tô 36A-116.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

183 18-07-2026 14:53 Ô tô 51C-584.80 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

184 18-07-2026 15:43 Ô tô 36A-577.61 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185 18-07-2026 16:24 Ô tô 36A-694.61 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

186 18-07-2026 16:32 Ô tô 36C-428.28 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

187 18-07-2026 16:46 Ô tô 29A-650.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

188 18-07-2026 16:54 Ô tô 36A-196.12 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189 18-07-2026 16:54 Ô tô 36A-196.12 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

190 18-07-2026 16:57 Ô tô 30H-038.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

191 18-07-2026 17:54 Ô tô 20A-744.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192 19-07-2026 06:06 Ô tô 36B-1589 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

193 19-07-2026 06:20 Ô tô 36K-280.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

194 19-07-2026 06:28 Ô tô 36C-092.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

195 19-07-2026 07:19 Ô tô 36A-042.08 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

196 19-07-2026 07:25 Ô tô 36B-451.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 19-07-2026 07:30 Ô tô 30M-366.86 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

198 19-07-2026 07:47 Ô tô 30A-496.39 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 19-07-2026 08:03 Ô tô 37K-824.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200 19-07-2026 08:06 Ô tô 30K-356.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

201 19-07-2026 08:06 Ô tô 30K-356.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông đang di chuyển trên đường

202 19-07-2026 08:07 Ô tô 30H-119.14 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

203 19-07-2026 08:21 Ô tô 36C-507.71 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

204 19-07-2026 09:02 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

205 19-07-2026 09:26 Ô tô 36A-044.39 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

206 19-07-2026 09:43 Ô tô 36A-675.25 Ngã tư Võ Nguyên Giáp -ĐLHùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 19-07-2026 10:11 Ô tô 36A-241.09 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

208 19-07-2026 10:14 Ô tô 36A-498.98 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

209 19-07-2026 10:19 Ô tô 36A-599.29 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

210 19-07-2026 10:26 Ô tô 36C-291.24 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211 19-07-2026 11:22 Ô tô 36A-282.91 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

212 19-07-2026 13:01 Ô tô 36A-472.88 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

213 19-07-2026 13:12 Ô tô 52V-3193 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

214 19-07-2026 13:12 Ô tô 52V-3193 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

215 19-07-2026 13:42 Ô tô 36A-074.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

216 19-07-2026 13:46 Ô tô 36A-242.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

217 19-07-2026 13:54 Ô tô 36A-866.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218 19-07-2026 15:18 Ô tô 36A-153.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

219 19-07-2026 15:40 Ô tô 36A-473.94 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220 19-07-2026 15:44 Ô tô 36K-538.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

221 19-07-2026 15:48 Ô tô 36A-924.30 Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

222 19-07-2026 16:48 Ô tô 92A-118.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

223 19-07-2026 16:48 Ô tô 92A-118.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

224 19-07-2026 17:07 Ô tô 36A-399.99 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

225 19-07-2026 17:10 Ô tô 36A-749.56 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

226 19-07-2026 19:23 Ô tô 36H-228.83 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

227 19-07-2026 20:22 Ô tô 36K-972.91 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

228 19-07-2026 21:30 Ô tô 36K-317.22 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

229 14-07-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36B1-649.00 Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

230 14-07-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36B1-649.00 Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

231 14-07-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36AC-699.87 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

232 14-07-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36AC-699.87 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

233 14-07-2026 06:11 Mô tô (Xe máy) 36X1-7217 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

234 14-07-2026 06:11 Mô tô (Xe máy) 36AB-850.29 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

235 14-07-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36AE-491.08 Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

236 14-07-2026 20:57 Mô tô (Xe máy) 36B4-254.44 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

237 14-07-2026 20:59 Mô tô (Xe máy) 36AC-668.88 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

238 15-07-2026 05:59 Mô tô (Xe máy) 36B7-637.85 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

239 15-07-2026 06:00 Mô tô (Xe máy) 36AC-583.45 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

240 15-07-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36B8-768.86 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

241 15-07-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36B8-768.86 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

242 15-07-2026 08:16 Mô tô (Xe máy) 36B7-976.60 Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

243 15-07-2026 08:16 Mô tô

(Xe máy) 36B7-976.60 Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

244 15-07-2026 08:16 Mô tô (Xe máy) 36AE-221.43 Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

245 15-07-2026 08:16 Mô tô (Xe máy) 36AE-221.43 Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

246 15-07-2026 14:02 Mô tô (Xe máy) 36B6-994.40 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

247 18-07-2026 11:33 Mô tô (Xe máy) 36MĐ9-071.12 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

248 18-07-2026 15:16 Mô tô (Xe máy) 36AG-027.83 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

249 18-07-2026 16:30 Mô tô (Xe máy) 36BF-024.71 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

250 18-07-2026 16:30 Mô tô (Xe máy) 36BF-024.71 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

251 18-07-2026 17:06 Mô tô (Xe máy) 36B3-833.76 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

252 18-07-2026 21:09 Mô tô (Xe máy) 36AE-127.78 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

253 18-07-2026 21:09 Mô tô (Xe máy) 36AE-127.78 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

254 18-07-2026 21:46 Mô tô (Xe máy) 36B4-646.12 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

255 18-07-2026 21:46 Mô tô (Xe máy) 36B4-646.12 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

256 18-07-2026 22:45 Mô tô (Xe máy) 36AC-544.09 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

257 18-07-2026 22:45 Mô tô (Xe máy) 36AC-544.09 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

258 19-07-2026 17:11 Mô tô (Xe máy) 36AE-146.75 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

259 19-07-2026 17:11 Mô tô (Xe máy) 36AE-146.75 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260 19-07-2026 17:11 Mô tô (Xe máy) 36BF-034.53 Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

261 19-07-2026 17:12 Mô tô (Xe máy) 36AC-600.81 Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

262 19-07-2026 21:42 Mô tô (Xe máy) 36B1-881.87 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

263 19-07-2026 22:26 Mô tô (Xe máy) 36B2-200.25 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

264 19-07-2026 22:26 Mô tô (Xe máy) 36B5-388.54 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

265 19-07-2026 22:26 Mô tô (Xe máy) 36B5-388.54 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

266 19-07-2026 22:27 Mô tô (Xe máy) 36AC-648.48 Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

267 19-07-2026 22:29 Mô tô

(Xe máy) 36AD-969.87 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

268 19-07-2026 23:07 Mô tô (Xe máy) 36AD-639.29 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ