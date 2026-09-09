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Công an đề nghị 269 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh
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Quá thời hạn, chủ phương tiện không đến giải quyết, Phòng CSGT sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 13/7/2026 đến ngày 19/7/2026.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

13-07-2026

06:08

Ô tô

36A-011.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2

13-07-2026

06:22

Ô tô

36A-393.28

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3

13-07-2026

06:24

Ô tô

36A-431.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4

13-07-2026

06:41

Ô tô

14A-397.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5

13-07-2026

06:45

Ô tô

14A-938.89

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6

13-07-2026

06:51

Ô tô

29A-282.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7

13-07-2026

06:52

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8

13-07-2026

06:55

Ô tô

36A-440.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9

13-07-2026

07:04

Ô tô

36B-554.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10

13-07-2026

07:08

Ô tô

36A-047.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11

13-07-2026

07:43

Ô tô

36K-882.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12

13-07-2026

07:43

Ô tô

29X-3879

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13

13-07-2026

08:07

Ô tô

36A-404.29

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14

13-07-2026

08:08

Ô tô

36A-666.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15

13-07-2026

08:12

Ô tô

36B-038.35

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16

13-07-2026

08:19

Ô tô

75A-286.12

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17

13-07-2026

08:24

Ô tô

37H-205.69

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18

13-07-2026

08:29

Ô tô

36A-128.84

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

13-07-2026

08:36

Ô tô

36B-361.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

20

13-07-2026

08:43

Ô tô

36A-065.16

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21

13-07-2026

09:26

Ô tô

36H-105.35

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

22

13-07-2026

09:27

Ô tô

14A-794.51

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23

13-07-2026

10:07

Ô tô

36C-379.90

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24

13-07-2026

10:07

Ô tô

36C-379.90

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

25

13-07-2026

10:42

Ô tô

36H-141.53

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

26

13-07-2026

11:36

Ô tô

36K-091.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27

13-07-2026

11:41

Ô tô

36A-990.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28

13-07-2026

12:03

Ô tô

36A-728.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29

13-07-2026

12:30

Ô tô

43A-821.16

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30

13-07-2026

15:10

Ô tô

36A-578.95

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31

13-07-2026

15:11

Ô tô

36K-212.75

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32

13-07-2026

15:43

Ô tô

30K-577.58

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

33

13-07-2026

15:44

Ô tô

36A-236.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34

13-07-2026

16:27

Ô tô

36A-563.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

35

13-07-2026

16:34

Ô tô

36A-244.06

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36

13-07-2026

16:38

Ô tô

36A-413.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37

13-07-2026

16:53

Ô tô

36A-890.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38

13-07-2026

16:58

Ô tô

36K-496.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39

13-07-2026

16:58

Ô tô

37S-7702

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40

13-07-2026

17:00

Ô tô

30M-358.85

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41

13-07-2026

17:06

Ô tô

36A-239.08

Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42

13-07-2026

17:19

Ô tô

36K-045.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

43

13-07-2026

17:27

Ô tô

36H-047.79

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44

13-07-2026

17:32

Ô tô

36F-011.86

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45

13-07-2026

17:33

Ô tô

36A-885.44

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

46

13-07-2026

17:49

Ô tô

36A-090.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

47

13-07-2026

17:55

Ô tô

36A-256.39

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48

13-07-2026

17:55

Ô tô

36A-380.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49

14-07-2026

06:15

Ô tô

36A-681.04

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50

14-07-2026

06:15

Ô tô

36K-167.94

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51

14-07-2026

06:56

Ô tô

36A-440.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52

14-07-2026

07:02

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53

14-07-2026

07:04

Ô tô

36K-176.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54

14-07-2026

07:06

Ô tô

36A-431.01

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55

14-07-2026

07:22

Ô tô

36A-328.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56

14-07-2026

07:28

Ô tô

26A-450.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57

14-07-2026

07:43

Ô tô

36F-001.33

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

58

14-07-2026

07:46

Ô tô

36A-666.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59

14-07-2026

08:00

Ô tô

36A-014.18

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60

14-07-2026

08:06

Ô tô

36A-459.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61

14-07-2026

08:15

Ô tô

37K-244.08

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62

14-07-2026

08:21

Ô tô

36K-141.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63

14-07-2026

08:25

Ô tô

36A-322.11

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

64

14-07-2026

08:29

Ô tô

36K-530.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65

14-07-2026

08:42

Ô tô

30K-702.80

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66

14-07-2026

09:57

Ô tô

37K-578.28

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67

14-07-2026

10:54

Ô tô

36K-040.33

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

68

14-07-2026

10:54

Ô tô

36K-040.33

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

69

14-07-2026

12:48

Ô tô

36C-457.06

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70

14-07-2026

12:48

Ô tô

36A-059.89

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71

14-07-2026

13:29

Ô tô

30F-5609

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72

14-07-2026

13:37

Ô tô

36A-002.76

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73

14-07-2026

14:32

Ô tô

36C-406.66

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74

14-07-2026

14:58

Ô tô

36A-080.15

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

75

14-07-2026

15:12

Ô tô

50LD-160.23

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76

14-07-2026

15:40

Ô tô

37A-952.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77

14-07-2026

17:08

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78

14-07-2026

17:50

Ô tô

36A-275.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79

14-07-2026

18:35

Ô tô

89A-913.73

Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80

14-07-2026

18:52

Ô tô

36A-447.81

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

14-07-2026

19:17

Ô tô

61A-277.86

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

82

14-07-2026

19:40

Ô tô

36A-871.27

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

14-07-2026

21:27

Ô tô

36A-352.38

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

15-07-2026

06:02

Ô tô

29H-307.46

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85

15-07-2026

06:08

Ô tô

36C-370.34

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86

15-07-2026

06:28

Ô tô

36B-235.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87

15-07-2026

06:38

Ô tô

36A-839.77

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

88

15-07-2026

06:48

Ô tô

36A-648.34

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89

15-07-2026

06:49

Ô tô

36A-417.47

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90

15-07-2026

07:13

Ô tô

36N-1802

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91

15-07-2026

07:29

Ô tô

36A-044.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92

15-07-2026

08:20

Ô tô

34B-218.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93

15-07-2026

08:27

Ô tô

50LD-160.23

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94

15-07-2026

09:59

Ô tô

36A-067.11

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95

15-07-2026

12:56

Ô tô

36A-775.18

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96

15-07-2026

13:21

Ô tô

29Z-1519

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97

15-07-2026

19:15

Ô tô

36A-518.77

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

98

16-07-2026

06:23

Ô tô

30G-831.83

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99

16-07-2026

07:03

Ô tô

36A-642.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100

16-07-2026

07:06

Ô tô

36K-083.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101

16-07-2026

07:31

Ô tô

36A-766.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102

16-07-2026

07:56

Ô tô

36A-495.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103

16-07-2026

07:56

Ô tô

36A-361.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

104

16-07-2026

08:09

Ô tô

36K-747.34

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105

16-07-2026

08:11

Ô tô

29E-732.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106

16-07-2026

08:58

Ô tô

36C-301.64

Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107

16-07-2026

08:59

Ô tô

20B-181.19

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108

16-07-2026

09:09

Ô tô

36A-528.35

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109

16-07-2026

09:29

Ô tô

36K-860.73

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110

16-07-2026

09:42

Ô tô

61A-992.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111

16-07-2026

09:55

Ô tô

36A-975.85

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112

16-07-2026

09:57

Ô tô

36A-004.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113

16-07-2026

09:59

Ô tô

36C-556.66

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114

16-07-2026

10:23

Ô tô

36A-808.14

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

115

16-07-2026

10:47

Ô tô

36K-091.10

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116

16-07-2026

10:51

Ô tô

36A-393.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117

16-07-2026

10:57

Ô tô

36A-593.41

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118

16-07-2026

11:04

Ô tô

36H-104.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119

16-07-2026

11:22

Ô tô

36A-622.27

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120

16-07-2026

11:42

Ô tô

36A-767.76

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121

16-07-2026

11:54

Ô tô

36K-356.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

122

16-07-2026

12:04

Ô tô

36K-315.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

123

16-07-2026

14:26

Ô tô

36A-069.03

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

124

16-07-2026

16:05

Ô tô

36B-458.25

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

125

16-07-2026

16:41

Ô tô

36A-138.18

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126

16-07-2026

16:55

Ô tô

36A-185.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

127

16-07-2026

17:07

Ô tô

36A-331.71

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

16-07-2026

17:28

Ô tô

36A-805.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

129

16-07-2026

17:43

Ô tô

36A-376.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130

16-07-2026

18:37

Ô tô

36A-240.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131

16-07-2026

18:39

Ô tô

36H-157.92

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132

16-07-2026

18:56

Ô tô

36A-767.54

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

16-07-2026

19:18

Ô tô

36A-140.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134

16-07-2026

20:34

Ô tô

36A-809.18

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

135

17-07-2026

01:37

Ô tô

74C-044.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

136

17-07-2026

01:37

Ô tô

74C-044.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

137

17-07-2026

06:14

Ô tô

36H-081.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

138

17-07-2026

06:27

Ô tô

36C-168.09

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

139

17-07-2026

07:25

Ô tô

36A-188.40

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140

17-07-2026

07:38

Ô tô

29E-732.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

141

17-07-2026

07:38

Ô tô

29E-732.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

142

17-07-2026

07:39

Ô tô

36K-205.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143

17-07-2026

07:57

Ô tô

36A-213.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

144

17-07-2026

08:07

Ô tô

36C-076.45

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145

17-07-2026

08:08

Ô tô

36C-174.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

146

17-07-2026

08:18

Ô tô

30F-174.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

147

17-07-2026

08:19

Ô tô

99C-065.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

148

17-07-2026

08:19

Ô tô

99C-065.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ

149

17-07-2026

08:25

Ô tô

36A-152.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

150

17-07-2026

08:27

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

151

17-07-2026

08:46

Ô tô

36A-020.80

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152

17-07-2026

08:46

Ô tô

36K-299.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

153

17-07-2026

08:57

Ô tô

36A-481.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

154

17-07-2026

09:05

Ô tô

36K-093.63

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155

17-07-2026

09:09

Ô tô

36A-060.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

156

17-07-2026

09:22

Ô tô

36C-187.10

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157

17-07-2026

09:37

Ô tô

36K-831.87

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158

17-07-2026

10:25

Ô tô

36A-266.07

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159

17-07-2026

11:45

Ô tô

36A-139.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160

17-07-2026

12:55

Ô tô

36A-816.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161

17-07-2026

12:56

Ô tô

36A-431.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

162

17-07-2026

13:03

Ô tô

30M-692.82

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

163

17-07-2026

13:38

Ô tô

36A-376.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

164

17-07-2026

14:51

Ô tô

36K-919.51

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165

17-07-2026

15:19

Ô tô

36C-383.10

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

166

17-07-2026

15:28

Ô tô

36K-390.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

167

17-07-2026

15:43

Ô tô

36N-1802

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

168

17-07-2026

16:50

Ô tô

30F-644.11

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

169

17-07-2026

16:57

Ô tô

36A-353.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170

17-07-2026

17:16

Ô tô

36A-125.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

171

17-07-2026

17:16

Ô tô

36A-125.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

172

17-07-2026

17:28

Ô tô

82A-076.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

173

17-07-2026

17:48

Ô tô

30F-245.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174

17-07-2026

18:09

Ô tô

36A-844.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

175

18-07-2026

07:49

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

176

18-07-2026

09:18

Ô tô

30E-519.99

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177

18-07-2026

09:18

Ô tô

30E-519.99

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

178

18-07-2026

09:58

Ô tô

36A-457.89

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

179

18-07-2026

10:14

Ô tô

36C-125.36

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

180

18-07-2026

10:52

Ô tô

37C-141.78

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181

18-07-2026

13:09

Ô tô

36A-613.90

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

182

18-07-2026

14:22

Ô tô

36A-116.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

183

18-07-2026

14:53

Ô tô

51C-584.80

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

184

18-07-2026

15:43

Ô tô

36A-577.61

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185

18-07-2026

16:24

Ô tô

36A-694.61

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

186

18-07-2026

16:32

Ô tô

36C-428.28

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

187

18-07-2026

16:46

Ô tô

29A-650.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

188

18-07-2026

16:54

Ô tô

36A-196.12

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189

18-07-2026

16:54

Ô tô

36A-196.12

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

190

18-07-2026

16:57

Ô tô

30H-038.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

191

18-07-2026

17:54

Ô tô

20A-744.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192

19-07-2026

06:06

Ô tô

36B-1589

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

193

19-07-2026

06:20

Ô tô

36K-280.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

194

19-07-2026

06:28

Ô tô

36C-092.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

195

19-07-2026

07:19

Ô tô

36A-042.08

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

196

19-07-2026

07:25

Ô tô

36B-451.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197

19-07-2026

07:30

Ô tô

30M-366.86

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều

198

19-07-2026

07:47

Ô tô

30A-496.39

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199

19-07-2026

08:03

Ô tô

37K-824.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200

19-07-2026

08:06

Ô tô

30K-356.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

201

19-07-2026

08:06

Ô tô

30K-356.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông đang di chuyển trên đường

202

19-07-2026

08:07

Ô tô

30H-119.14

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

203

19-07-2026

08:21

Ô tô

36C-507.71

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

204

19-07-2026

09:02

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

205

19-07-2026

09:26

Ô tô

36A-044.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

206

19-07-2026

09:43

Ô tô

36A-675.25

Ngã tư Võ Nguyên Giáp -ĐLHùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207

19-07-2026

10:11

Ô tô

36A-241.09

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

208

19-07-2026

10:14

Ô tô

36A-498.98

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

209

19-07-2026

10:19

Ô tô

36A-599.29

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

210

19-07-2026

10:26

Ô tô

36C-291.24

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211

19-07-2026

11:22

Ô tô

36A-282.91

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

212

19-07-2026

13:01

Ô tô

36A-472.88

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

213

19-07-2026

13:12

Ô tô

52V-3193

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

214

19-07-2026

13:12

Ô tô

52V-3193

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

215

19-07-2026

13:42

Ô tô

36A-074.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

216

19-07-2026

13:46

Ô tô

36A-242.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

217

19-07-2026

13:54

Ô tô

36A-866.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218

19-07-2026

15:18

Ô tô

36A-153.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

219

19-07-2026

15:40

Ô tô

36A-473.94

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220

19-07-2026

15:44

Ô tô

36K-538.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

221

19-07-2026

15:48

Ô tô

36A-924.30

Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

222

19-07-2026

16:48

Ô tô

92A-118.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

223

19-07-2026

16:48

Ô tô

92A-118.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

224

19-07-2026

17:07

Ô tô

36A-399.99

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

225

19-07-2026

17:10

Ô tô

36A-749.56

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

226

19-07-2026

19:23

Ô tô

36H-228.83

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

227

19-07-2026

20:22

Ô tô

36K-972.91

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

228

19-07-2026

21:30

Ô tô

36K-317.22

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

229

14-07-2026

06:01

Mô tô

(Xe máy)

36B1-649.00

Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

230

14-07-2026

06:01

Mô tô

(Xe máy)

36B1-649.00

Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

231

14-07-2026

06:01

Mô tô

(Xe máy)

36AC-699.87

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

232

14-07-2026

06:01

Mô tô

(Xe máy)

36AC-699.87

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

233

14-07-2026

06:11

Mô tô

(Xe máy)

36X1-7217

Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

234

14-07-2026

06:11

Mô tô

(Xe máy)

36AB-850.29

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

235

14-07-2026

06:12

Mô tô

(Xe máy)

36AE-491.08

Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

236

14-07-2026

20:57

Mô tô

(Xe máy)

36B4-254.44

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

237

14-07-2026

20:59

Mô tô

(Xe máy)

36AC-668.88

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

238

15-07-2026

05:59

Mô tô

(Xe máy)

36B7-637.85

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

239

15-07-2026

06:00

Mô tô

(Xe máy)

36AC-583.45

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

240

15-07-2026

06:01

Mô tô

(Xe máy)

36B8-768.86

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

241

15-07-2026

06:01

Mô tô

(Xe máy)

36B8-768.86

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

242

15-07-2026

08:16

Mô tô

(Xe máy)

36B7-976.60

Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

243

15-07-2026

08:16

Mô tô
(Xe máy)

36B7-976.60

Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

244

15-07-2026

08:16

Mô tô

(Xe máy)

36AE-221.43

Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

245

15-07-2026

08:16

Mô tô

(Xe máy)

36AE-221.43

Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

246

15-07-2026

14:02

Mô tô

(Xe máy)

36B6-994.40

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

247

18-07-2026

11:33

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ9-071.12

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

248

18-07-2026

15:16

Mô tô

(Xe máy)

36AG-027.83

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

249

18-07-2026

16:30

Mô tô

(Xe máy)

36BF-024.71

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

250

18-07-2026

16:30

Mô tô

(Xe máy)

36BF-024.71

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

251

18-07-2026

17:06

Mô tô

(Xe máy)

36B3-833.76

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

252

18-07-2026

21:09

Mô tô

(Xe máy)

36AE-127.78

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

253

18-07-2026

21:09

Mô tô

(Xe máy)

36AE-127.78

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

254

18-07-2026

21:46

Mô tô

(Xe máy)

36B4-646.12

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

255

18-07-2026

21:46

Mô tô

(Xe máy)

36B4-646.12

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

256

18-07-2026

22:45

Mô tô

(Xe máy)

36AC-544.09

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

257

18-07-2026

22:45

Mô tô

(Xe máy)

36AC-544.09

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

258

19-07-2026

17:11

Mô tô

(Xe máy)

36AE-146.75

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

259

19-07-2026

17:11

Mô tô

(Xe máy)

36AE-146.75

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260

19-07-2026

17:11

Mô tô

(Xe máy)

36BF-034.53

Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

261

19-07-2026

17:12

Mô tô

(Xe máy)

36AC-600.81

Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

262

19-07-2026

21:42

Mô tô

(Xe máy)

36B1-881.87

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

263

19-07-2026

22:26

Mô tô

(Xe máy)

36B2-200.25

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

264

19-07-2026

22:26

Mô tô

(Xe máy)

36B5-388.54

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

265

19-07-2026

22:26

Mô tô

(Xe máy)

36B5-388.54

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

266

19-07-2026

22:27

Mô tô

(Xe máy)

36AC-648.48

Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

267

19-07-2026

22:29

Mô tô
(Xe máy)

36AD-969.87

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

268

19-07-2026

23:07

Mô tô

(Xe máy)

36AD-639.29

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

269

19-07-2026

23:19

Mô tô

(Xe máy)

36AD-555.31

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Công an Thanh Hóa yêu cầu 269 chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 1.
Công an đề nghị 614 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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công an thanh hóa

Phòng CSGT

nghị định 168

phạt nguội

danh sách phạt nguội

Cách tra cứu phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

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