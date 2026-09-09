Công an đề nghị 269 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 13/7/2026 đến ngày 19/7/2026.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
13-07-2026
06:08
Ô tô
36A-011.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2
13-07-2026
06:22
Ô tô
36A-393.28
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3
13-07-2026
06:24
Ô tô
36A-431.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
13-07-2026
06:41
Ô tô
14A-397.96
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5
13-07-2026
06:45
Ô tô
14A-938.89
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6
13-07-2026
06:51
Ô tô
29A-282.93
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7
13-07-2026
06:52
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8
13-07-2026
06:55
Ô tô
36A-440.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9
13-07-2026
07:04
Ô tô
36B-554.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10
13-07-2026
07:08
Ô tô
36A-047.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11
13-07-2026
07:43
Ô tô
36K-882.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12
13-07-2026
07:43
Ô tô
29X-3879
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13
13-07-2026
08:07
Ô tô
36A-404.29
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
13-07-2026
08:08
Ô tô
36A-666.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15
13-07-2026
08:12
Ô tô
36B-038.35
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16
13-07-2026
08:19
Ô tô
75A-286.12
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17
13-07-2026
08:24
Ô tô
37H-205.69
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18
13-07-2026
08:29
Ô tô
36A-128.84
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19
13-07-2026
08:36
Ô tô
36B-361.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
20
13-07-2026
08:43
Ô tô
36A-065.16
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21
13-07-2026
09:26
Ô tô
36H-105.35
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
22
13-07-2026
09:27
Ô tô
14A-794.51
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23
13-07-2026
10:07
Ô tô
36C-379.90
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24
13-07-2026
10:07
Ô tô
36C-379.90
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
25
13-07-2026
10:42
Ô tô
36H-141.53
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
26
13-07-2026
11:36
Ô tô
36K-091.10
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
13-07-2026
11:41
Ô tô
36A-990.64
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
13-07-2026
12:03
Ô tô
36A-728.87
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29
13-07-2026
12:30
Ô tô
43A-821.16
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
13-07-2026
15:10
Ô tô
36A-578.95
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31
13-07-2026
15:11
Ô tô
36K-212.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32
13-07-2026
15:43
Ô tô
30K-577.58
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
33
13-07-2026
15:44
Ô tô
36A-236.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34
13-07-2026
16:27
Ô tô
36A-563.98
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
35
13-07-2026
16:34
Ô tô
36A-244.06
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36
13-07-2026
16:38
Ô tô
36A-413.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37
13-07-2026
16:53
Ô tô
36A-890.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38
13-07-2026
16:58
Ô tô
36K-496.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39
13-07-2026
16:58
Ô tô
37S-7702
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40
13-07-2026
17:00
Ô tô
30M-358.85
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
13-07-2026
17:06
Ô tô
36A-239.08
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42
13-07-2026
17:19
Ô tô
36K-045.14
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
43
13-07-2026
17:27
Ô tô
36H-047.79
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44
13-07-2026
17:32
Ô tô
36F-011.86
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45
13-07-2026
17:33
Ô tô
36A-885.44
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
46
13-07-2026
17:49
Ô tô
36A-090.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
47
13-07-2026
17:55
Ô tô
36A-256.39
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
13-07-2026
17:55
Ô tô
36A-380.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
49
14-07-2026
06:15
Ô tô
36A-681.04
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
50
14-07-2026
06:15
Ô tô
36K-167.94
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51
14-07-2026
06:56
Ô tô
36A-440.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
52
14-07-2026
07:02
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
53
14-07-2026
07:04
Ô tô
36K-176.93
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
54
14-07-2026
07:06
Ô tô
36A-431.01
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
55
14-07-2026
07:22
Ô tô
36A-328.10
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
56
14-07-2026
07:28
Ô tô
26A-450.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
57
14-07-2026
07:43
Ô tô
36F-001.33
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
58
14-07-2026
07:46
Ô tô
36A-666.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
59
14-07-2026
08:00
Ô tô
36A-014.18
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60
14-07-2026
08:06
Ô tô
36A-459.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61
14-07-2026
08:15
Ô tô
37K-244.08
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
62
14-07-2026
08:21
Ô tô
36K-141.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
63
14-07-2026
08:25
Ô tô
36A-322.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
64
14-07-2026
08:29
Ô tô
36K-530.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
65
14-07-2026
08:42
Ô tô
30K-702.80
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66
14-07-2026
09:57
Ô tô
37K-578.28
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
67
14-07-2026
10:54
Ô tô
36K-040.33
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
68
14-07-2026
10:54
Ô tô
36K-040.33
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
69
14-07-2026
12:48
Ô tô
36C-457.06
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
14-07-2026
12:48
Ô tô
36A-059.89
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
71
14-07-2026
13:29
Ô tô
30F-5609
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72
14-07-2026
13:37
Ô tô
36A-002.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
14-07-2026
14:32
Ô tô
36C-406.66
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74
14-07-2026
14:58
Ô tô
36A-080.15
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
75
14-07-2026
15:12
Ô tô
50LD-160.23
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
76
14-07-2026
15:40
Ô tô
37A-952.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
77
14-07-2026
17:08
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
78
14-07-2026
17:50
Ô tô
36A-275.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79
14-07-2026
18:35
Ô tô
89A-913.73
Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
14-07-2026
18:52
Ô tô
36A-447.81
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
14-07-2026
19:17
Ô tô
61A-277.86
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều
82
14-07-2026
19:40
Ô tô
36A-871.27
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
14-07-2026
21:27
Ô tô
36A-352.38
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
15-07-2026
06:02
Ô tô
29H-307.46
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
85
15-07-2026
06:08
Ô tô
36C-370.34
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
15-07-2026
06:28
Ô tô
36B-235.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
87
15-07-2026
06:38
Ô tô
36A-839.77
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
88
15-07-2026
06:48
Ô tô
36A-648.34
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
89
15-07-2026
06:49
Ô tô
36A-417.47
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
90
15-07-2026
07:13
Ô tô
36N-1802
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
91
15-07-2026
07:29
Ô tô
36A-044.39
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
92
15-07-2026
08:20
Ô tô
34B-218.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
93
15-07-2026
08:27
Ô tô
50LD-160.23
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94
15-07-2026
09:59
Ô tô
36A-067.11
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
15-07-2026
12:56
Ô tô
36A-775.18
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
15-07-2026
13:21
Ô tô
29Z-1519
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
15-07-2026
19:15
Ô tô
36A-518.77
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều
98
16-07-2026
06:23
Ô tô
30G-831.83
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
16-07-2026
07:03
Ô tô
36A-642.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
100
16-07-2026
07:06
Ô tô
36K-083.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
101
16-07-2026
07:31
Ô tô
36A-766.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
102
16-07-2026
07:56
Ô tô
36A-495.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103
16-07-2026
07:56
Ô tô
36A-361.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
104
16-07-2026
08:09
Ô tô
36K-747.34
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
16-07-2026
08:11
Ô tô
29E-732.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
106
16-07-2026
08:58
Ô tô
36C-301.64
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107
16-07-2026
08:59
Ô tô
20B-181.19
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
108
16-07-2026
09:09
Ô tô
36A-528.35
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
16-07-2026
09:29
Ô tô
36K-860.73
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110
16-07-2026
09:42
Ô tô
61A-992.98
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
111
16-07-2026
09:55
Ô tô
36A-975.85
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112
16-07-2026
09:57
Ô tô
36A-004.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
113
16-07-2026
09:59
Ô tô
36C-556.66
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
114
16-07-2026
10:23
Ô tô
36A-808.14
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
115
16-07-2026
10:47
Ô tô
36K-091.10
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
16-07-2026
10:51
Ô tô
36A-393.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
117
16-07-2026
10:57
Ô tô
36A-593.41
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
118
16-07-2026
11:04
Ô tô
36H-104.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
119
16-07-2026
11:22
Ô tô
36A-622.27
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
16-07-2026
11:42
Ô tô
36A-767.76
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
16-07-2026
11:54
Ô tô
36K-356.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
122
16-07-2026
12:04
Ô tô
36K-315.93
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
123
16-07-2026
14:26
Ô tô
36A-069.03
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
124
16-07-2026
16:05
Ô tô
36B-458.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
125
16-07-2026
16:41
Ô tô
36A-138.18
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
16-07-2026
16:55
Ô tô
36A-185.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
127
16-07-2026
17:07
Ô tô
36A-331.71
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
16-07-2026
17:28
Ô tô
36A-805.35
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
129
16-07-2026
17:43
Ô tô
36A-376.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
130
16-07-2026
18:37
Ô tô
36A-240.47
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
131
16-07-2026
18:39
Ô tô
36H-157.92
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132
16-07-2026
18:56
Ô tô
36A-767.54
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
16-07-2026
19:18
Ô tô
36A-140.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134
16-07-2026
20:34
Ô tô
36A-809.18
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều
135
17-07-2026
01:37
Ô tô
74C-044.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
136
17-07-2026
01:37
Ô tô
74C-044.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
137
17-07-2026
06:14
Ô tô
36H-081.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
138
17-07-2026
06:27
Ô tô
36C-168.09
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
139
17-07-2026
07:25
Ô tô
36A-188.40
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
140
17-07-2026
07:38
Ô tô
29E-732.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
141
17-07-2026
07:38
Ô tô
29E-732.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
142
17-07-2026
07:39
Ô tô
36K-205.87
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
143
17-07-2026
07:57
Ô tô
36A-213.73
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
144
17-07-2026
08:07
Ô tô
36C-076.45
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
145
17-07-2026
08:08
Ô tô
36C-174.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
146
17-07-2026
08:18
Ô tô
30F-174.78
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
147
17-07-2026
08:19
Ô tô
99C-065.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
148
17-07-2026
08:19
Ô tô
99C-065.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ
149
17-07-2026
08:25
Ô tô
36A-152.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
150
17-07-2026
08:27
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
151
17-07-2026
08:46
Ô tô
36A-020.80
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
17-07-2026
08:46
Ô tô
36K-299.98
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
153
17-07-2026
08:57
Ô tô
36A-481.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
154
17-07-2026
09:05
Ô tô
36K-093.63
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
17-07-2026
09:09
Ô tô
36A-060.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
156
17-07-2026
09:22
Ô tô
36C-187.10
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
17-07-2026
09:37
Ô tô
36K-831.87
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
158
17-07-2026
10:25
Ô tô
36A-266.07
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
159
17-07-2026
11:45
Ô tô
36A-139.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
160
17-07-2026
12:55
Ô tô
36A-816.94
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
161
17-07-2026
12:56
Ô tô
36A-431.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
162
17-07-2026
13:03
Ô tô
30M-692.82
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
163
17-07-2026
13:38
Ô tô
36A-376.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
164
17-07-2026
14:51
Ô tô
36K-919.51
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
17-07-2026
15:19
Ô tô
36C-383.10
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
166
17-07-2026
15:28
Ô tô
36K-390.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
167
17-07-2026
15:43
Ô tô
36N-1802
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
168
17-07-2026
16:50
Ô tô
30F-644.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
169
17-07-2026
16:57
Ô tô
36A-353.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
170
17-07-2026
17:16
Ô tô
36A-125.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
171
17-07-2026
17:16
Ô tô
36A-125.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
172
17-07-2026
17:28
Ô tô
82A-076.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
173
17-07-2026
17:48
Ô tô
30F-245.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
174
17-07-2026
18:09
Ô tô
36A-844.03
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
175
18-07-2026
07:49
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
176
18-07-2026
09:18
Ô tô
30E-519.99
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
177
18-07-2026
09:18
Ô tô
30E-519.99
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
178
18-07-2026
09:58
Ô tô
36A-457.89
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
179
18-07-2026
10:14
Ô tô
36C-125.36
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
180
18-07-2026
10:52
Ô tô
37C-141.78
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
181
18-07-2026
13:09
Ô tô
36A-613.90
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
182
18-07-2026
14:22
Ô tô
36A-116.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
183
18-07-2026
14:53
Ô tô
51C-584.80
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
184
18-07-2026
15:43
Ô tô
36A-577.61
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
185
18-07-2026
16:24
Ô tô
36A-694.61
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
186
18-07-2026
16:32
Ô tô
36C-428.28
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
187
18-07-2026
16:46
Ô tô
29A-650.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
188
18-07-2026
16:54
Ô tô
36A-196.12
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
189
18-07-2026
16:54
Ô tô
36A-196.12
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
190
18-07-2026
16:57
Ô tô
30H-038.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
191
18-07-2026
17:54
Ô tô
20A-744.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
192
19-07-2026
06:06
Ô tô
36B-1589
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
193
19-07-2026
06:20
Ô tô
36K-280.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
194
19-07-2026
06:28
Ô tô
36C-092.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
195
19-07-2026
07:19
Ô tô
36A-042.08
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
196
19-07-2026
07:25
Ô tô
36B-451.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
197
19-07-2026
07:30
Ô tô
30M-366.86
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi vào đường có biển "Cấm đi ngược chiều" đường của đường một chiều
198
19-07-2026
07:47
Ô tô
30A-496.39
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199
19-07-2026
08:03
Ô tô
37K-824.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
200
19-07-2026
08:06
Ô tô
30K-356.96
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
201
19-07-2026
08:06
Ô tô
30K-356.96
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông đang di chuyển trên đường
202
19-07-2026
08:07
Ô tô
30H-119.14
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
203
19-07-2026
08:21
Ô tô
36C-507.71
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
204
19-07-2026
09:02
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
205
19-07-2026
09:26
Ô tô
36A-044.39
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
206
19-07-2026
09:43
Ô tô
36A-675.25
Ngã tư Võ Nguyên Giáp -ĐLHùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
207
19-07-2026
10:11
Ô tô
36A-241.09
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
208
19-07-2026
10:14
Ô tô
36A-498.98
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
209
19-07-2026
10:19
Ô tô
36A-599.29
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
210
19-07-2026
10:26
Ô tô
36C-291.24
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
211
19-07-2026
11:22
Ô tô
36A-282.91
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
212
19-07-2026
13:01
Ô tô
36A-472.88
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
213
19-07-2026
13:12
Ô tô
52V-3193
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
214
19-07-2026
13:12
Ô tô
52V-3193
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
215
19-07-2026
13:42
Ô tô
36A-074.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
216
19-07-2026
13:46
Ô tô
36A-242.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
217
19-07-2026
13:54
Ô tô
36A-866.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
218
19-07-2026
15:18
Ô tô
36A-153.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
219
19-07-2026
15:40
Ô tô
36A-473.94
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
220
19-07-2026
15:44
Ô tô
36K-538.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
221
19-07-2026
15:48
Ô tô
36A-924.30
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
222
19-07-2026
16:48
Ô tô
92A-118.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
223
19-07-2026
16:48
Ô tô
92A-118.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
224
19-07-2026
17:07
Ô tô
36A-399.99
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
225
19-07-2026
17:10
Ô tô
36A-749.56
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
226
19-07-2026
19:23
Ô tô
36H-228.83
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
227
19-07-2026
20:22
Ô tô
36K-972.91
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
228
19-07-2026
21:30
Ô tô
36K-317.22
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
229
14-07-2026
06:01
Mô tô(Xe máy)
36B1-649.00
Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
230
14-07-2026
06:01
Mô tô(Xe máy)
36B1-649.00
Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
231
14-07-2026
06:01
Mô tô(Xe máy)
36AC-699.87
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
232
14-07-2026
06:01
Mô tô(Xe máy)
36AC-699.87
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
233
14-07-2026
06:11
Mô tô(Xe máy)
36X1-7217
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
234
14-07-2026
06:11
Mô tô(Xe máy)
36AB-850.29
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
235
14-07-2026
06:12
Mô tô(Xe máy)
36AE-491.08
Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
236
14-07-2026
20:57
Mô tô(Xe máy)
36B4-254.44
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
237
14-07-2026
20:59
Mô tô(Xe máy)
36AC-668.88
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
238
15-07-2026
05:59
Mô tô(Xe máy)
36B7-637.85
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
239
15-07-2026
06:00
Mô tô(Xe máy)
36AC-583.45
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
240
15-07-2026
06:01
Mô tô(Xe máy)
36B8-768.86
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
241
15-07-2026
06:01
Mô tô(Xe máy)
36B8-768.86
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
242
15-07-2026
08:16
Mô tô(Xe máy)
36B7-976.60
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
243
15-07-2026
08:16
Mô tô
36B7-976.60
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
244
15-07-2026
08:16
Mô tô(Xe máy)
36AE-221.43
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
245
15-07-2026
08:16
Mô tô(Xe máy)
36AE-221.43
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
246
15-07-2026
14:02
Mô tô(Xe máy)
36B6-994.40
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
247
18-07-2026
11:33
Mô tô(Xe máy)
36MĐ9-071.12
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
248
18-07-2026
15:16
Mô tô(Xe máy)
36AG-027.83
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
249
18-07-2026
16:30
Mô tô(Xe máy)
36BF-024.71
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
250
18-07-2026
16:30
Mô tô(Xe máy)
36BF-024.71
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
251
18-07-2026
17:06
Mô tô(Xe máy)
36B3-833.76
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
252
18-07-2026
21:09
Mô tô(Xe máy)
36AE-127.78
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
253
18-07-2026
21:09
Mô tô(Xe máy)
36AE-127.78
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
254
18-07-2026
21:46
Mô tô(Xe máy)
36B4-646.12
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
255
18-07-2026
21:46
Mô tô(Xe máy)
36B4-646.12
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
256
18-07-2026
22:45
Mô tô(Xe máy)
36AC-544.09
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
257
18-07-2026
22:45
Mô tô(Xe máy)
36AC-544.09
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
258
19-07-2026
17:11
Mô tô(Xe máy)
36AE-146.75
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
259
19-07-2026
17:11
Mô tô(Xe máy)
36AE-146.75
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
260
19-07-2026
17:11
Mô tô(Xe máy)
36BF-034.53
Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
261
19-07-2026
17:12
Mô tô(Xe máy)
36AC-600.81
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
262
19-07-2026
21:42
Mô tô(Xe máy)
36B1-881.87
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
263
19-07-2026
22:26
Mô tô(Xe máy)
36B2-200.25
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
264
19-07-2026
22:26
Mô tô(Xe máy)
36B5-388.54
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
265
19-07-2026
22:26
Mô tô(Xe máy)
36B5-388.54
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
266
19-07-2026
22:27
Mô tô(Xe máy)
36AC-648.48
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
267
19-07-2026
22:29
Mô tô
36AD-969.87
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
268
19-07-2026
23:07
Mô tô(Xe máy)
36AD-639.29
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
269
19-07-2026
23:19
Mô tô(Xe máy)
36AD-555.31
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168