Công an đang tung lực lượng truy bắt bị can La Hoàng Hôn

Tin - ảnh: Tuệ An |

Bị can La Hoàng Hôn cùng 3 bị can chung buồng giam đã trốn khỏi nơi giam giữ ở tỉnh An Giang nên bị truy nã toàn quốc

Liên quan vụ 4 bị can bị truy nã toàn quốc vì trốn khỏi nơi giam giữ, sáng ngày 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ được 3 bị can, gồm: Bạch Thanh Lên (SN 1999; cư trú xã Trường Xuân, TP Cần Thơ); Võ Ngọc Sơn (SN 2006; cư trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992; cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang).

Bắt giữ 3 trong 4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ tại An Giang - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Minh Luân

Bắt giữ 3 trong 4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ tại An Giang - Ảnh 2.

Bị can Bạch Thanh Lên và Võ Ngọc Sơn

Bắt giữ 3 trong 4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ tại An Giang - Ảnh 3.

Quyết định truy nã La Hoàng Hôn

Riêng bị can La Hoàng Hôn (SN 1999; cư trú xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang đang tung lực lượng truy bắt. Đây là bị can bị truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 8-1, cán bộ quản giáo thuộc Phân trại Tạm giam Giồng Riềng (cơ sở 1), Trại Tạm giam số 2 của Công an tỉnh An Giang, tiến hành điểm danh, kiểm diện can, phạm nhân đủ số lượng.

Trong đó, Sơn, Lên và Hôn cùng bị tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; còn Luân bị tạm giam về tội "Hiếp dâm". Cả 4 bị can này cùng được bố trí chung một buồng giam.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 9-1, cán bộ quản phát hiện Sơn, Lên, Hôn và Luân đã trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, 4 bị can này bị truy nã toàn quốc về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

