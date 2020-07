Công an Đà Nẵng bắt 1 đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 26/7, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chánh văn phòng Công an Đà Nẵng, xác nhận cơ quan công an đã bắt một người nằm trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam.

Người vừa bị bắt quốc tịch Trung Quốc, tên Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978). Cao Lượng Cố bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Đại tá Dũng cho biết sau hàng loạt vụ người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép, Công an Đà Nẵng và Công an Quảng Nam đã phối hợp điều tra để triệt phá đường dây này.

Sau khi xác định vai trò của Cao Lượng Cố, lực lượng công an 2 tỉnh đã ập vào bắt giữ và di lý về Công an Quảng Nam làm rõ.

"Đây là 1 đối tượng trong đường dây, chưa phải kẻ cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây này sẽ sớm được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Đại tá Dũng nói.

Người phụ nữ Trung Quốc bị phát hiện sau khi nhập cảnh trái phép

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, nhận định tình trạng người nước ngoài mà chủ yếu là người Trung Quốc xâm nhập vào nước ta bất hợp pháp đang rất nguy hiểm.

Mới nhất là 3 vụ việc mà Công an Quảng Nam, Công an Đà Nẵng phát hiện, cho thấy sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát nhưng chắc chắn chưa hết. Theo Thứ trưởng Sơn, Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra đồng bộ và đã khởi tố 3 người trong đó 2 người Việt. Hai người này 1 ở Quảng Nam, 1 ở Đà Nẵng, người còn lại quốc tịch Trung Quốc.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện trước đó

Theo tướng Sơn, hiện Đà Nẵng đã phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép và Quảng Nam có 21 người. Ông Sơn nhận định đây là con số không nhỏ.