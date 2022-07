Công an Đà Lạt làm rõ vụ "nữ tướng" múa dao trên phố

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 14/7, trong lúc chơi bida, Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2006, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) bị Phan Tấn Lượng (SN 1991, tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt) đánh. Bảo về kể lại sự việc cho mẹ là Lương Thị Bích Loan (SN 1989).



Thời điểm hai nhóm thanh niên rượt đuổi nhau trên phố. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 15/7, Bảo để 2 con dao vào cốp xe của mẹ, rủ thêm Phạm Tuấn Phong (SN 2007) và Đặng Nhật Phong (SN 2007), cùng trú tại phường 4 và hai người khác tìm Phan Tấn Lượng để giải quyết mâu thuẫn.



Tới trước Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, nhóm của Bảo phát hiện Lượng đang làm việc ở một quầy đặc sản. Nhóm của Bảo dùng gậy sắt rượt đuổi Lượng.

Lượng chạy vào quán lấy một con dao dài chạy ra đánh lại nhóm của Bảo. Cùng lúc, Lương Thái Vinh (SN 1985) cùng Nguyễn Văn Vinh (SN 1997), Phạm Văn Đại (SN 2000), Đặng Anh Kha (SN 1988) và Đỗ Tiến Hoàng (SN 1985) mỗi người cầm một cây gậy bóng chày rượt đuổi nhóm của Bảo chạy loạn xạ trên phố.

Xuất hiện "nữ tướng" cầm dao xúi giục hai nhóm đánh nhau.

Thấy con bị nhóm của Lượng rượt đuổi, bà Loan liền mở cốp xe để Bảo lấy hai con dao ra chống trả lại. Cùng lúc, Lê Thị Thuỳ Linh (SN 1984, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) cầm một con dao đi ra đường chửi bới, xúi giục nhóm của Lượng đuổi đánh, chém nhóm của Bảo.

Công an phường 8, TP Đà Lạt đã kịp thời có mặt vãn hồi sự việc, đồng thời yêu cầu những người có liên quan về làm việc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 gậy bóng chày có lưỡi kim loại, dao và gậy sắt.

Do có sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an nên không bên nào xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.