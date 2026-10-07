Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa ra lưu ý quan trọng: Người đã phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt thay đổi rõ rệt có thể gặp vướng mắc khi làm hộ chiếu hoặc làm thủ tục xuất cảnh nếu ảnh trên căn cước không còn khớp với diện mạo thực tế.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài mới đây đã phát đi cảnh báo đối với những người có sự thay đổi lớn về diện mạo, đặc biệt là sau phẫu thuật thẩm mỹ. Theo cơ quan chức năng, những trường hợp này cần chủ động đổi căn cước và hộ chiếu trước khi xuất cảnh.

Khi khuôn mặt thực tế thay đổi đáng kể, không còn tương đồng với hình ảnh trên giấy tờ, người dân có thể gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh danh tính tại cửa khẩu. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi nước ngoài, người đã thay đổi diện mạo nên rà soát lại căn cước và hộ chiếu của mình để tránh phát sinh sự cố.

Đây không còn là tình huống giả định. Bộ Công an đã ghi nhận những trường hợp thực tế ảnh chân dung mới của người dân không thể đối sánh thành công với dữ liệu căn cước do khuôn mặt đã thay đổi.

Theo trả lời của Bộ Công an đối với một công dân tại Ninh Bình, ngày 16/7/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu. Tuy nhiên, khi đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ảnh chân dung trong hồ sơ không trùng khớp do gương mặt người làm thủ tục đã khác so với căn cước được cấp năm 2021. Hồ sơ vì thế được đưa vào diện cần bổ túc. Đến tháng 8/2026, sau khi công dân này cấp đổi căn cước và dữ liệu mới được đồng bộ, hệ thống tra khớp lại cho kết quả trùng khớp, lúc đó hồ sơ mới được đưa vào danh sách đủ điều kiện đề xuất cấp hộ chiếu.

Một trường hợp khác cũng được Bộ Công an công bố trong năm 2026, khi hồ sơ hộ chiếu bị tạm dừng vì ảnh chân dung không khớp với dữ liệu căn cước. Người làm thủ tục phải trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để khai lại tờ khai, chụp lại ảnh chân dung và đối chiếu thông tin trước khi hồ sơ được tiếp tục xử lý.

Theo cơ quan Công an, việc thay đổi kiểu tóc, trang điểm hay thực hiện một can thiệp thẩm mỹ nhỏ không bắt buộc người dân phải đổi thẻ căn cước. Yếu tố quyết định là mức độ thay đổi có làm biến đổi nhân dạng hay ảnh hưởng đến khả năng nhận diện một người so với dữ liệu đã lưu trước đó hay không.

Căn cứ pháp lý của vấn đề này nằm tại Điều 24 Luật Căn cước 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Theo đó, một trong những trường hợp cấp đổi thẻ căn cước là thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định.

Quy định này tiếp tục được cụ thể hóa trong thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước do Bộ Công an công bố năm 2026. Trường hợp thay đổi nhân dạng thuộc nhóm được thực hiện thủ tục cấp đổi, và quá trình tiếp nhận hồ sơ có thể bao gồm thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt.

Như vậy, nếu phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt thay đổi rõ rệt so với ảnh căn cước cũ, người dân nên chủ động cập nhật lại thông tin nhận dạng, nhất là khi đang chuẩn bị làm hộ chiếu hoặc có kế hoạch ra nước ngoài.

Người dân cần phân biệt rõ giữa việc gặp khó khăn khi xác minh danh tính và việc bị tạm hoãn xuất cảnh. Phẫu thuật thẩm mỹ hay khuôn mặt khác ảnh căn cước không đồng nghĩa với việc một người bị cấm hoặc tạm hoãn xuất cảnh. Văn bản hợp nhất hiện hành của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định riêng các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, và thay đổi diện mạo sau phẫu thuật thẩm mỹ không phải là một căn cứ độc lập trong nhóm này.

Tuy nhiên, nếu sự khác biệt quá lớn khiến cơ quan chức năng chưa thể xác định người thực tế có đúng là chủ nhân của giấy tờ hay không, hành khách có thể phải trải qua thêm các bước kiểm tra, đối chiếu hoặc xác minh. Với chuyến bay quốc tế, việc kéo dài thời gian làm thủ tục ngay sát giờ khởi hành hoàn toàn có thể khiến hành trình bị ảnh hưởng.

Do đó, người có ngoại hình thay đổi đáng kể nên kiểm tra ảnh trên thẻ căn cước, dữ liệu căn cước và hộ chiếu trước khi đi nước ngoài. Nếu khuôn mặt hiện tại đã khác rõ rệt so với ảnh cũ, hãy chủ động tìm hiểu và làm thủ tục cấp đổi giấy tờ từ sớm, thay vì chờ đến lúc làm hộ chiếu hoặc có mặt tại cửa khẩu mới xử lý.