Công an công bố tin nhắn phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

MT

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Tin nhắn của các đối tượng lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu mọi người truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra và nộp phạt. Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo lòng tin. Khi nạn nhận nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Trang web giả mạo Cổng Dịch vụ dịch vụ công Quốc gia

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: " www.csgt.vn " hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Nga khởi động hệ thống giám sát từ bên ngoài Trái đất, lĩnh vực nuôi sống nhiều người có sự thay đổi lớn
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
7 nhân viên quán ăn say ngủ, sáng dậy xem camera phát hiện cảnh tượng sợ hãi

7 nhân viên quán ăn say ngủ, sáng dậy xem camera phát hiện cảnh tượng sợ hãi

00:48
6 ô tô dính chặt vào nhau khi đổ dốc cầu, giao thông tê liệt suốt đêm

6 ô tô dính chặt vào nhau khi đổ dốc cầu, giao thông tê liệt suốt đêm

00:49
Vì sao cựu thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố trong vụ nam sinh lao xuống mương tử vong?

Vì sao cựu thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố trong vụ nam sinh lao xuống mương tử vong?

01:13
Hyundai ra mắt xe điện cỡ nhỏ mới, đi gần 500 km/sạc

Hyundai ra mắt xe điện cỡ nhỏ mới, đi gần 500 km/sạc

01:25
