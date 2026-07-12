Công an công bố loạt số điện thoại lừa đảo mới nhất, tất cả người dân chú ý ngay

Công an thành phố Hải Phòng phát thông báo quan trọng.

Thời gian qua, các vụ lừa đảo qua mạng, qua điện thoại di động có chiều hướng gia tăng. Không ít người dân nhận cuộc gọi, tin nhắn từ những số điện thoại lạ, bị thâu tóm tâm lý, rồi chuyển cho đối tượng lừa đảo rất nhiều tiền.

Đặc biệt, thời gian gần đây tại thành phố Hải Phòng xuất hiện thủ đoạn các đối tượng mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông (qua cuộc gọi hoặc tin nhắn) để lừa đảo người dân nộp phạt vi phạm giao thông.

Các đối tượng gọi điện, tự xưng là Cảnh sát giao thông hoặc cán bộ Công an, thông báo người dân có vi phạm giao thông (như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn…).

Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc qua ví điện tử để “nộp phạt trực tuyến”, nhằm “giải quyết nhanh” và không phải lên cơ quan Công an.

Hoặc, đối tượng thông báo với người dân rằng chúng sẽ gửi giấy phạt qua Shipper (người giao hàng), giả danh làm shipper, gọi điện báo có giấy phạt nguội và yêu cầu người dân thanh toán cước vận chuyển qua chuyển khoản hoặc tải ứng dụng giả mạo “VNeID” để cập nhập thông tin nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.



Trong nhiều trường hợp, đối tượng gửi tin nhắn mạo danh lực lượng chức năng bằng các số điện thoại có dấu “+” trước dãy như: +639089518502, +639286466055… thông báo người dân có vi phạm giao thông phải nộp phạt trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sẽ bị sử dụng biện pháp cưỡng chế, gồm: phong tỏa tài khoản ngân hàng, khấu trừ tiền phạt, tạm giữ phương tiện...

Kèm theo đó, đối tượng dẫn dụ người dân truy cập vào các đường dẫn mạo danh Bộ Công an mà chúng nói rằng có thể nộp phạt trực tuyến như: https://csgt.bocongan-gov-vn.c... , https://csgt.bocongan.govvn.on... ... có gắn mã độc để người dân đăng nhập, điền thông tin cá nhân, từ đó chiếm đoạt quyền kiểm soát thiết bị thông minh, dẫn dụ thực hiện thao tác sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản từ tài khoản ngân hàng Internet Banking hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm này, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân một số nội dung sau:

- Mọi quyết định xử phạt vi phạm giao thông đều được lập biên bản theo quy định, có chữ ký của cán bộ thực hiện và con dấu của cơ quan Công an.

- Lực lượng Cảnh sát giao thông không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền qua tài khoản cá nhân.

- Cảnh giác trước các tin nhắn xuất phát từ các số điện thoại lạ, không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của đối tượng.

- Người dân có thể tra cứu, nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến tại Cổng dich vụ công quốc gia ( https://dichvucong.gov.vn ) hoặc tại cổng dịch vụ công Bộ Công an ( https://dichvucong.bocongan.go... ).

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ xử lý kịp thời.