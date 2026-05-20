Sự bùng nổ của kỷ nguyên số đã biến Wifi công cộng trở thành một tiện ích thiết yếu, hiện diện phổ biến tại hầu hết các không gian sinh hoạt từ quán cà phê, sân bay đến các trung tâm thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối không giới hạn của người dân.

Tuy nhiên, song hành với sự tiện lợi đó là những lỗ hổng an ninh mạng, khi các đối tượng tội phạm công nghệ cao luôn tìm cách khai thác sự chủ quan của người dùng. Đặc biệt, việc thiếu cảnh giác trong việc cung cấp thông tin qua các biểu mẫu truy cập hoặc tùy tiện cài đặt các ứng dụng chia sẻ Wifi không rõ nguồn gốc đang vô tình biến dữ liệu cá nhân của công dân thành mục tiêu tấn công.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, các đối tượng đã gia tăng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thiết lập các điểm truy cập WiFi giả mạo, thực hiện tấn công trung gian (Man-in-the-Middle) hoặc cài cắm mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

Khi người dân kết nối vào các mạng Wifi không an toàn, các đối tượng có thể dễ dàng thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, email, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ vào mục đích xấu.



Nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân tại điểm Wi-Fi công cộng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

﻿Bên cạnh đó, các đối tượng xấu còn sử dụng thủ đoạn thiết lập các điểm phát Wifi giả mạo, có tên tương tự như điểm Wifi công cộng uy tín nhằm đánh lừa người dùng kết nối. Khi được cài đặt sẽ yêu cầu quyền truy cập vào thiết bị, từ đó thu thập thông tin về các mạng Wifi mà người dùng đã từng kết nối, bao gồm cả tên mạng và mật khẩu được lưu trên thiết bị.

Khi truy cập vào các mạng này, toàn bộ lưu lượng truy cập trên thiết bị người dùng có thể bị kiểm soát, tạo điều kiện cho việc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu hoặc thực hiện các hành vi tấn công mạng qua trung gian giữa người dùng và mạng Internet.

Đáng chú ý, một số người dân còn chủ quan khi truy cập các mạng WiFi miễn phí không rõ nguồn gốc, thực hiện giao dịch tài chính hoặc lưu trữ thông tin quan trọng trên thiết bị chưa được bảo mật, vô tình tạo “kẽ hở” để các đối tượng xấu lợi dụng.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân khi sử dụng mạng Wifi công cộng, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp sau:

1. Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và các phần mềm bảo mật trên thiết bị.

2. Không sử dụng ứng dụng chia sẻ Wifi bẻ khóa (Cracked), không rõ nguồn gốc; Kiểm soát chặt chẽ các quyền truy cập của ứng dụng, hạn chế cấp quyền không cần thiết.

3. Chỉ kết nối, sử dụng các mạng Wifi có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy; Tắt tính năng chia sẻ tệp tin, chức năng tự động kết nối Wifi để tránh việc thiết bị tự động truy cập vào các mạng không an toàn.

4. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch quan trọng khi đang sử dụng Wifi công cộng. Ưu tiên sử dụng mạng di động 4G/5G cho các giao dịch nhạy cảm.

5. Tắt chức năng chia sẻ dữ liệu, Bluetooth khi không sử dụng.

6. Chỉ truy cập các website có giao thức bảo mật (https) để đảm bảo an toàn thông tin. Sử dụng các giải pháp bảo mật như VPN để mã hóa dữ liệu khi truy cập internet, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

7. Đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng, không lưu mật khẩu trên thiết bị lạ hoặc không tin cậy.



