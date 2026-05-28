Công an có thông báo quan trọng liên quan đến CCCD, giấy phép lái xe...

Theo Cơ quan Công an, người dân tuyệt đối không tin, không tham gia vào các hội, nhóm mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên mạng xã hội.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 27/5, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện tràn lan các hội, nhóm rao bán đủ loại giấy tờ từ căn cước, bằng lái xe đến các loại bằng cấp, chứng chỉ… Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy không lường cho người sử dụng.

Về thủ đoạn, theo ghi nhận từ cơ quan Công an, tội phạm sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram), tin nhắn SMS… để quảng cáo các dịch vụ làm giấy tờ giả với những lời mời chào hấp dẫn như: “Làm bằng lái xe, căn cước, bằng đại học lấy ngay”, “Giấy tờ bao soi quét, giống thật 100%”, “Không cần thi, chỉ cần tiền”, ”Không cần có mặt, lấy ngay sau 02 ngày”, “Hỗ trợ làm giấy tờ giá rẻ”, “Làm bằng cấp uy tín”,…

Để tạo lòng tin, các đối tượng này sử dụng tài khoản ảo, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhiều trường hợp bị “cắt đứt” liên lạc hoặc nhận về những tấm bằng, giấy tờ giả, kém chất lượng, dễ dàng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trên không gian mạng xuất hiện tràn lan các hội, nhóm rao bán đủ loại giấy tờ từ căn cước, bằng lái xe đến các loại bằng cấp (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc mua bán và sử dụng giấy tờ giả không đơn giản là giao dịch dân sự mà là hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

- Truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị phạt tiền 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

- Rủi ro lộ lọt thông tin: Khi cung cấp ảnh chân dung, ảnh Căn cước thật và thông tin cư trú cho các đối tượng này, người dân đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân để đối tượng vay tiền qua ứng dụng (app), lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác mà bản thân không hề hay biết.

- Tiền mất, tật mang: Các loại giấy tờ giả như bằng lái xe, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, … khi sử dụng trong thực tế sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi, xử phạt hành chính hoặc bị cấm hành nghề vĩnh viễn, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tin và công việc của bản thân.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, người dân cần lưu ý:

- Nâng cao cảnh giác: Tuyệt đối không tin, không tham gia vào các hội, nhóm mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên mạng xã hội.

- Thực hiện đúng quy định: Khi có nhu cầu làm mới hoặc cấp đổi giấy tờ, người dân cần đến trực tiếp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

- Tích cực tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi môi giới, quảng cáo, làm giả và sử dụng giấy tờ giả, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định.

"Nóng còn hơn Việt Nam", người ở đây từng bao năm không có điều hòa mà vẫn cứ mát như thường: Họ đã làm gì?
