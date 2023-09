Công an có quyền lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ở những đâu?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 65/2020/TT-BCA thì hoạt động tuần tra và kiểm soát cơ động của cảnh sát giao thông đòi hỏi họ di chuyển thông qua tuyến đường và khu vực đã được chỉ định. Điều này có thể thực hiện bằng cách sử dụng phương tiện giao thông hoặc thậm chí đi bộ, tuỳ thuộc vào mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ.

Những hoạt động này được thực hiện dựa trên kế hoạch được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tuần tra và kiểm soát theo kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, họ có thể sử dụng phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tiến hành giám sát, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, họ cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự an toàn và tuân thủ luật pháp trên các tuyến đường và khu vực mà họ kiểm soát.

Ngoài ra, việc kiểm soát tại trạm cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trên đường giao thông được quy định cụ thể như sau:

Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Xuân Tiến)

- Cảnh sát giao thông tổ chức và triển khai lực lượng tại Trạm Cảnh sát giao thông hoặc tại các điểm chiến lược trên hệ thống giao thông với sự hình thành của một kế hoạch chi tiết, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo sự an toàn và trật tự trên đường giao thông đường bộ cũng như thực hiện kiểm soát và xử lý các vi phạm liên quan.

Hoạt động tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ bao gồm việc theo dõi và kiểm tra phương tiện để đảm bảo tuân thủ quy tắc và luật lệ. Họ cũng thực hiện kiểm soát cao điểm tuần tra và kiểm soát, tập trung vào việc đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, họ thực hiện kiểm soát và xử lý vi phạm theo từng chuyên đề cụ thể, tập trung vào những vấn đề quan trọng và nguy hiểm trên đường. Họ có thể sử dụng phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để làm điều này, đảm bảo rằng các vi phạm được phát hiện và xử lý một cách hiệu quả.

Cảnh sát giao thông cũng tạo điều kiện cho việc hợp tác với các đơn vị và cơ quan liên quan để phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an toàn chung trên đường giao thông. Đồng thời, họ đảm bảo trật tự, an ninh, và an toàn xã hội trong lĩnh vực của họ. Bên cạnh những nhiệm vụ trên, họ cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành.

- Tại Trạm Cảnh sát giao thông, việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình khu vực kiểm soát đang diễn ra. Trong quá trình này, một điểm trên hệ thống đường giao thông được lựa chọn một cách cẩn thận. Điểm kiểm soát này cần phải đáp ứng một số tiêu chí quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đặc biệt, địa điểm này phải được chọn dựa trên việc có một mặt đường rộng và thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, và tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến vị trí này theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu việc kiểm soát diễn ra vào buổi tối hoặc ban đêm, cần phải đảm bảo có đèn chiếu sáng đủ ánh sáng để làm việc an toàn và hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng cảnh sát giao thông có môi trường làm việc tốt nhất để kiểm soát và ghi hình các tình huống trên đường giao thông, đồng thời đảm bảo rằng các hình ảnh được ghi lại sẽ hữu ích trong quá trình giám sát và thực hiện quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hoạt động tuần tra và kiểm soát động cơ trở nên càng hiệu quả khi chúng kết hợp với kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông hoặc tại Trạm Cảnh sát giao thông. Điều này đảm bảo sự tập trung và hiệu suất của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc quản lý an toàn và trật tự trên đường.

Khi quyết định thực hiện tuần tra và kiểm soát động cơ tại một điểm trên đường giao thông hoặc tại Trạm Cảnh sát giao thông, điều quan trọng là việc này phải được đưa vào kế hoạch tuần tra và kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều này đảm bảo tính hợp pháp và quản lý chặt chẽ của hoạt động. Kết hợp các hoạt động này không chỉ nâng cao hiệu suất của lực lượng cảnh sát giao thông mà còn giúp tối ưu hóa tài nguyên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Từ nội dung quy định trên, có thể khẳng định rằng công an có quyền lập chốt kiểm tra nồng nộ cồn nói riêng và các chốt xử lý vi phạm khác nói chung, tại bất cứ nơi nào có sự tham gia giao thông.