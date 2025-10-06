Công an chuẩn bị họp báo thông tin vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào 16h30 chiều nay (6/10), công an sẽ tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk Nhau.

Cuộc họp báo nhằm thông tin chính xác đến cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.

Trước đó, cơ quan công an cho hay có bắt được một nghi phạm. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ chứng cứ nên công an đang tiếp tục đấu tranh, điều tra, thông tin này được đăng tải trên báo Tuổi trẻ.

Nghi phạm bi bắt giữ là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Thời điểm Công an bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Tiền phong)

Về quá trình bắt giữ nghi phạm, báo Tiền thông dẫn thông tin từ Công an Đồng Nai cho biết vào lúc16h30 ngày 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Tùng khi hắn đang lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Tang vật cảnh sát thu được gồm nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ông ngắm.. (Ảnh: Tiền phong)

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Hắn khai động cơ sát hại vợ chồng ông T. chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau, và cháu ngoại là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Theo thuật lại trên tờ VnExpress, nhà ông T. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe bất kì tiếng động lạ nào.