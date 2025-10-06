Công an chuẩn bị họp báo thông tin vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào 16h30 chiều nay (6/10), công an sẽ tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk Nhau.
Cuộc họp báo nhằm thông tin chính xác đến cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.
Trước đó, cơ quan công an cho hay có bắt được một nghi phạm. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ chứng cứ nên công an đang tiếp tục đấu tranh, điều tra, thông tin này được đăng tải trên báo Tuổi trẻ.
Nghi phạm bi bắt giữ là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).
Về quá trình bắt giữ nghi phạm, báo Tiền thông dẫn thông tin từ Công an Đồng Nai cho biết vào lúc16h30 ngày 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Tùng khi hắn đang lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).
Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Hắn khai động cơ sát hại vợ chồng ông T. chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau, và cháu ngoại là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".
Theo thuật lại trên tờ VnExpress, nhà ông T. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe bất kì tiếng động lạ nào.
Vụ án được phát hiện vào khoảng 7h ngày 3/10. Lúc này, bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh sinh năm 1977, 1978 cùng người cháu trai sinh năm 2014 đều đã tử vong. Ngay sau đó, hiện trường vụ án được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt và cảnh sát ráo riết truy tìm nghi phạm.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu.
Hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.