Công an cảnh báo về một đồng tiền ảo: Đối tượng đứng đầu là đại diện của 17 công ty, sử dụng yếu tố tôn giáo để dụ dỗ đầu tư

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong khuôn viên Fatima Garden (xã Tiên Cảnh – huyện Tiên Phước – tỉnh Quảng Nam) do vợ chồng Nguyễn Thị Trà Giang và Trương Đình Đoan là chủ sở hữu đã xây dựng "Love House Tiên Cảnh". Tại đây thường xuyên tổ chức các buổi thiền và một số hoạt động mang màu sắc tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (chép kinh, tụng kinh "từ bi sám hối", thiền hành,…) được thực hiện dưới hình thức online và offline do Dương Cam Ly (Tên khác là "chị Camly", "Camly Duong"; sinh năm 1975; quê quán: phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; HKTT: 269 Tô Hiến Thành, tổ 90, khu phố 7, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sống tại tiểu bang California, Mỹ).

Dương Cam Ly khởi nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn định cư ở Mỹ và Canada, đồng thời là đại diện pháp luật của 17 công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện có trụ sở tại Việt Nam) trực tiếp điều hành và hỗ trợ, hướng dẫn, truyền đạt qua các ứng dụng trực tuyến (Zoom, Telegram); đồng thời tổ chức một số chương trình thiện nguyện, cấp phát quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (nguồn kinh phí do Dương Cam Ly trực tiếp hỗ trợ), qua đó, lồng ghép nội dung quảng bá, giới thiệu về "Camly coin" (tên một loại tiền điện tử), vận động người dân tại địa phương tham gia các ứng dụng liên quan đến đồng tiền này.

Các đối tượng còn mạo danh cơ quan nhà nước, gắn mác "được cấp phép", "dự án công nghệ Blockchain đột phá", nhằm tạo niềm tin giả tạo cho người dân. Thực tế, CamLy Coin không được bất kỳ cơ quan quản lý nào của Việt Nam cấp phép phát hành hoặc công nhận giao dịch hợp pháp.

Các đối tượng lừa đảo CamLy Coin sử dụng nhiều thủ đoạn: tổ chức hội thảo, sự kiện online, phát hành video quảng cáo đánh vào tâm lý kiếm tiền nhanh, lợi nhuận khủng; mạo danh, giả mạo cơ quan chức năng, lợi dụng logo, biểu tượng chính thống để lừa đảo; chạy quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, gài bẫy qua các hội nhóm tài chính, đầu tư; triển khai mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo nhiều tầng lớp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tiểu thương, cán bộ hưu trí.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện tại đã ghi nhận một số nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Facebook tại địa bàn quảng bá, lôi kéo đầu tư CamLy Coin. Các đối tượng chủ yếu hoạt động dưới dạng mời chào kín, truyền miệng, khó kiểm soát. Tuy chưa phát sinh thiệt hại lớn, nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn, hệ quả sẽ rất khó lường.

Nhận thức rõ nguy cơ trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, rà soát, xử lý các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho Nhân dân.

Để bảo vệ tài sản và góp phần giữ vững ANTT, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần: tuyệt đối không tham gia đầu tư vào CamLy Coin hoặc bất kỳ dự án tiền ảo nào chưa được pháp luật Việt Nam công nhận; cảnh giác với lời mời chào đầu tư "lợi nhuận cao, không rủi ro", không chia sẻ thông tin cá nhân tài chính cho người lạ; chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ đầu tư vào các kênh tài chính hợp pháp, được Nhà nước bảo hộ; báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu mời chào đầu tư CamLy Coin hoặc các hình thức tương tự.