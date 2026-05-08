Công an cảnh báo tới tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo liên quan đến việc chuyển tiền “nhầm” vào tài khoản ngân hàng của người dân, sau đó dựng kịch bản để chiếm đoạt tài sản. Dù không phải hình thức mới, song với cách tiếp cận tinh vi và đánh trúng tâm lý lo lắng, không ít người vẫn trở thành nạn nhân.

Kịch bản thường bắt đầu bằng việc đối tượng cố ý chuyển một khoản tiền nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Ngay sau đó, chúng nhanh chóng liên hệ, tự xưng là người chuyển nhầm hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, thậm chí là đơn vị thu hồi nợ để yêu cầu hoàn trả số tiền.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc xin nhận lại tiền mà còn tiếp tục “giăng bẫy” bằng những yêu cầu vô lý như thanh toán thêm “phí giao dịch”, “tiền lãi phát sinh” hoặc “phí xử lý hệ thống”. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân vì lo sợ liên quan pháp lý hoặc bị làm phiền nên đã chuyển thêm tiền mà không kiểm chứng.

Tinh vi hơn, một số đối tượng gửi kèm đường link giả mạo với lý do “xác nhận hoàn tiền” hoặc “thực hiện thủ tục nhận lại tiền chuyển nhầm”. Các đường link này thường có giao diện giống website ngân hàng hoặc cổng thanh toán, yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản, nhập mã OTP hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Chỉ cần một thao tác bất cẩn, toàn bộ thông tin đăng nhập sẽ rơi vào tay kẻ xấu.

Từ đó, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và nhanh chóng rút sạch số tiền trong tài khoản của nạn nhân. Không ít trường hợp, chỉ trong vài phút, toàn bộ số dư đã “bốc hơi” mà người dùng không kịp trở tay.

Theo cơ quan chức năng, đây là hình thức lừa đảo đặc biệt nguy hiểm vì lợi dụng chính giao dịch thật để tạo lòng tin ban đầu. Đồng thời, việc sử dụng tài khoản ẩn danh, thông tin giả khiến quá trình truy vết gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi nhận được tiền từ tài khoản lạ. Việc đầu tiên cần làm là giữ nguyên trạng giao dịch, không sử dụng số tiền này và liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân không nên tự ý chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả khi họ liên hệ và đưa ra các lý do hợp lý. Mọi giao dịch hoàn trả cần được thực hiện thông qua ngân hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Đặc biệt, các đường link lạ được gửi kèm trong tin nhắn hoặc qua cuộc gọi cần được xem là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Người dùng không nên truy cập hoặc nhập thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo chuyên gia an ninh mạng, trong trường hợp đã chuyển thông tin hay gửi mã OTP cho các đối tượng lừa đảo, cần tiến hành ngay các biện pháp khẩn cấp như khóa tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp đến ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời báo cho cơ quan Công an để có hướng dẫn kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿