Công an cảnh báo: Tin nhắn từ người gửi "trùng tên" với các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank,...

Thời gian gần đây, nhiều người dùng đã nhận được các tin nhắn với nội dung thông báo về việc điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và đề nghị truy cập vào một đường link để đổi lấy những phần quà giá trị. Tuy nhiên, đây là một cái bẫy vô cùng tinh vi do tội phạm công nghệ cao giăng ra nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của đối tượng

- Các đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn SMS có tên người gửi trùng khớp với tên của các ngân hàng lớn tại Việt Nam như: ACB, VCB, BIDV, Techcombank, Sacombank... với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy của quý khách sắp hết hạn, đề nghị truy cập vào đường link sau để đổi quà và gửi kèm đường link.

- Đường link trong tin nhắn sẽ dẫn đến một trang web được thiết kế giao diện giống hệt với website chính thức của ngân hàng. Sự tương đồng về màu sắc, logo và bố cục khiến người dùng mất cảnh giác và tin rằng đây là trang web thật.

- Tại trang web giả mạo, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập thông tin đăng nhập Internet Banking, bao gồm: Tên đăng nhập (số điện thoại/tên tài khoản) và mật khẩu. Ngay sau khi nạn nhân nhập các thông tin này, đối tượng sẽ chiếm được quyền truy cập. Đồng thời, chúng thực hiện một giao dịch chuyển tiền trên thiết bị của mình. Lúc này, hệ thống ngân hàng thật sẽ gửi mã OTP về điện thoại của nạn nhân. Website giả mạo sẽ tiếp tục hiển thị ô yêu cầu nhập mã OTP để "xác nhận đổi quà".

- Khi nạn nhân nhập mã OTP lên website giả, kẻ lừa đảo ngay lập tức sử dụng mã này để hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến một tài khoản khác. Toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ "bốc hơi" chỉ trong vài giây.

Cảnh báo và khuyến nghị:

Để bảo vệ tài sản của mình, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau:

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Facebook Messenger hay email, kể cả khi tin nhắn đó mang tên thương hiệu của ngân hàng.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai hoặc nhập vào bất kỳ trang web nào không phải là địa chỉ chính thức của ngân hàng.

- Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua các đường link trong tin nhắn. Mọi chương trình, ưu đãi đều được thông báo trực tiếp trên ứng dụng (app) chính thức hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch.

- Khi nhận được các tin nhắn đáng ngờ, hãy liên hệ ngay với đường dây nóng (hotline) chính thức của ngân hàng (số hotline được in ở mặt sau thẻ hoặc trên website chính thức) để xác thực thông tin.

- Trong trường hợp đã lỡ truy cập vào link và cung cấp thông tin, cần ngay lập tức khóa tài khoản/thẻ ngân hàng thông qua ứng dụng hoặc gọi hotline, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan Công an gần nhất.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi