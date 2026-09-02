Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến thẻ ngân hàng

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo tình trạng đánh tráo chip trên thẻ để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Cụ thể, theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua đã xuất hiện một số hình thức, thủ đoạn tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động thanh toán. Trong đó, một số tổ chức nước ngoài đang cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thông qua việc liên kết thẻ mang thương hiệu các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, MasterCard với ví của các tổ chức nước ngoài này.

Một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý. Sau khi lấy được chip, các đối tượng gắn vào phôi thẻ khác để tạo thẻ giả và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mặt khác, một số thẻ ngân hàng hiện nay không thể hiện thông tin tên chủ thẻ trên bề mặt thẻ vật lý, dẫn đến việc các đơn vị chấp nhận thẻ không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu nhằm xác định tính trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.

Ngoài ra, vẫn còn trường hợp tổ chức phát hành thẻ chưa công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ các loại phí, lãi suất và phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ, nhất là thẻ tín dụng.

Từ tình hình trên, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và có biện pháp sử dụng thẻ an toàn; chỉ liên kết thẻ với các tổ chức trung gian thanh toán đã được NHNN cấp phép hợp pháp tại Việt Nam; thận trọng khi chia sẻ thông tin thẻ quốc tế cho các nền tảng ví điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó bảo vệ tài sản cho chính mình và góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung