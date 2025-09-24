Công an cảnh báo thủ đoạn dùng nghệ sĩ quảng cáo cờ bạc

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM (PC05) vừa phát đi thông báo cảnh báo hành vi quảng cáo đánh bạc trá hình. Trong đó, PC05 nhấn mạnh quảng cáo cờ bạc là vi phạm pháp luật.

Công an TPHCM nhấn mạnh các thủ đoạn thường gặp của hành vi quảng cáo đánh bạc trá hình là tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc.

Các đối tượng thường sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL để quảng cáo, đồng thời khuyến khích người dân tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn.

Công an khẳng định hành vi quảng cáo cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lớn, thậm chí bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

“Cờ bạc là tệ nạn xã hội, quảng cáo cờ bạc là tiếp tay cái xấu. Người dân cần chủ động thông báo thủ đoạn này đến ngay người thân, bạn bè, gia đình để nắm và phòng ngừa, lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn và trào lưu xấu, vi phạm pháp luật. Không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn xã hội trên mạng”, PC05 khuyến cáo.

Công an cảnh báo các trang web cờ bạc thường mời nghệ sĩ, KOL để quảng cáo.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM làm việc với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy... làm rõ việc logo nhà cái xuất hiện trong MV Anh em trước sau như một.

Trái ngược lời giải thích "tôi không quảng cáo cho thương hiệu này, các nền tảng trên trang của tôi cũng không liên quan" của Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Khánh Phương lên tiếng xin lỗi.

Nam ca sĩ nhận sai trong vụ ồn ào liên quan MV của nhóm Ngũ hổ tướng. Anh giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong Anh em trước sau như một.

"Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", Khánh Phương giải thích.

Nam ca sĩ cho rằng Ngũ hổ tướng không nghĩ đến việc quảng bá cho trang web liên quan cờ bạc. Nhóm sơ suất khi không kiểm tra, kiểm soát thông tin rõ ràng về logo. Anh cũng thừa nhận mắc sai lầm, đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, mong được sửa sai và tiếp tục làm nghề.

Hiện, khán giả chờ phát ngôn của ba thành viên còn lại là Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng và Dương Ngọc Thái, đồng thời chờ kết quả buổi làm việc giữa PC05 và nhóm Ngũ hổ tướng.