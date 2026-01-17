Công an cảnh báo nóng tất cả người dân: Tuyệt đối không làm điều này trên Zalo

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 – Công an TP.HCM) phát đi thông báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng Zalo. Hình thức này được đánh giá có mức độ tinh vi cao, lợi dụng thói quen sử dụng ứng dụng hằng ngày để chiếm quyền kiểm soát tài khoản chỉ trong vài thao tác.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng xấu đang khai thác tính năng đăng nhập Zalo bằng mã QR trên máy tính – vốn được thiết kế để giúp người dùng đăng nhập nhanh và tiện lợi. Tuy nhiên, nếu thiếu cảnh giác, chính sự tiện lợi này lại trở thành “kẽ hở” để tội phạm công nghệ cao ra tay.

Cụ thể, nhóm lừa đảo thường gửi hoặc hiển thị một mã QR kèm theo lời mời hấp dẫn như “nhận quà”, “trúng thưởng”, “xem nội dung độc quyền” hoặc các thông tin giật gân nhằm kích thích sự tò mò. Thực chất, đây là mã đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị của kẻ gian. Khi nạn nhân quét mã, tài khoản có thể bị đăng nhập trái phép và rơi vào tay đối tượng lừa đảo.

Điểm đáng lo ngại là quá trình chiếm đoạt diễn ra rất nhanh. Sau khi quét mã, điện thoại sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận đăng nhập hoặc liên kết thiết bị mới. Nếu người dùng bấm đồng ý theo thói quen, kẻ xấu sẽ lập tức nắm quyền kiểm soát tài khoản, từ đó có thể mạo danh nhắn tin vay tiền, lừa đảo người thân, thậm chí chiếm đoạt tài sản.

Trước nguy cơ trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi hoặc xuất hiện trên các đường link, hội nhóm không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp đã lỡ quét mã và màn hình hiện nội dung liên quan đến “đăng nhập” hay “liên kết thiết bị”, người dùng cần nhấn ngay nút “Từ chối” để chặn truy cập trái phép.

Ngoài ra, nếu nghi ngờ tài khoản đã bị xâm nhập, người dùng nên đổi mật khẩu Zalo ngay lập tức nhằm vô hiệu hóa các phiên đăng nhập cũ. Người dùng cũng có thể vào phần cài đặt quyền riêng tư để kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ, tránh bị kẻ gian tiếp tục lợi dụng.

Cơ quan công an nhấn mạnh, khi phát hiện dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, bị đe dọa hoặc bị mạo danh để lừa đảo người khác, người dân cần trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại và ngăn chặn hành vi phạm pháp lan rộng.