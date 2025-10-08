Công an cảnh báo nóng liên quan lương hưu, BHXH, BHYT

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 7/10 đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, nhắm vào người dân sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là chiêu thức mới được các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng hình ảnh, văn bản, con dấu và logo giả mạo để tạo lòng tin, rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Cụ thể, chiều 11/9, ông T. (trú tại Bắc Ninh) nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội, hướng dẫn làm thủ tục thanh toán lương hưu. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo có tên “Mạnh Hải” và “Trần Phú Sơn” tiếp tục liên hệ, yêu cầu ông T. chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản “xác minh hồ sơ”.

Do tin tưởng là thủ tục thật, ông T. thực hiện theo hướng dẫn. Không lâu sau, ông phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản - là khoản hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178 - đã bị chuyển sang tài khoản khác không rõ danh tính.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) truy vết nhóm đối tượng liên quan.