Công an cảnh báo nóng đến người nộp thuế

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày cận Tết là thời điểm các hộ kinh doanh tập trung tổng kết sổ sách, quyết toán tài chính. Nắm bắt tâm lý muốn giải quyết nhanh các thủ tục hành chính để yên tâm đón Tết, các đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình để thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Theo ghi nhận của cơ quan Công an và phản ánh của người dân, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là công chức thuế thuộc Chi cục Thuế, Cục Thuế để đề nghị hỗ trợ cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế trên điện thoại hoặc máy tính. Khác với cách đe dọa trước đây, các đối tượng giả danh cán bộ thuế với thái độ nhẹ nhàng, nhiệt tình, tỏ ra am hiểu pháp luật nhằm tạo lòng tin.

Hình ảnh tin nhắn giả mạo cơ quan Thuế. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Dựa vào nhu cầu tiết kiệm chi phí, hoàn thuế của người dân, các đối tượng mời chào cập nhật thông tin Căn cước công dân để được hưởng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 hoặc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Chúng viện dẫn nhiều quy định pháp luật, như việc sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đồng thời yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản eTax Mobile, mã số thuế, giấy phép kinh doanh với lý do kê khai trước qua mạng để không phải chờ đợi khi đến cơ quan thuế.

Khi người dân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn truy cập vào các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền.

Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc “3 không”.

- Không vội tin vào các cuộc gọi, tin nhắn xưng là cán bộ thuế, bởi cơ quan thuế không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay cài đặt ứng dụng qua đường link gửi kèm.

- Không cài đặt các ứng dụng lạ, không bấm vào đường link từ người không rõ danh tính; chỉ truy cập các trang thông tin chính thức của ngành Thuế có tên miền “gov.vn” và cài đặt ứng dụng Etax Mobile từ App Store hoặc Google Play.

- Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại; khi cần hỗ trợ, người dân nên đến trực tiếp cơ quan thuế hoặc gọi vào số điện thoại công khai để kiểm chứng thông tin.

Ảnh minh hoạ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, bình tĩnh trước các cuộc gọi lạ, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện thao tác. Sự thận trọng của mỗi cá nhân chính là biện pháp hiệu quả để bảo vệ tài sản của mình và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.