Công an cảnh báo những cuộc gọi nếu nhận được cần tắt máy rồi gọi lại ngay để đảm bảo an toàn

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Lai Châu cảnh báo: Lợi dụng dịch vụ cuộc gọi trên mạng di động viễn thông, bằng thủ đoạn công nghệ cao, đối tượng có thể giả mạo số điện thoại hiển thị trên điện thoại người nhận để hiển thị bất kỳ số điện thoại nào, bao gồm số của cơ quan Nhà nước (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Điện Lực, BHXH…), các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hoặc số điện thoại của người thân, bạn bè trong danh bạ của bị hại để hoạt động lừa đảo.

Người dân cần lưu ý : Số điện thoại hiển thị không còn là căn cứ xác thực danh tính người gọi. Ngay cả khi hiển thị số quen thuộc, vẫn có thể là GIẢ MẠO.

Một số dấu hiệu nhận biết lừa đảo qua cuộc gọi:

- Yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, cung cấp mã OTP, mật khẩu;

- Nội dung đe dọa, gây áp lực (liên quan pháp luật, nợ xấu...);

- Yêu cầu giữ bí mật, không thông báo cho người khác;

- Thông tin không rõ nguồn, thúc ép hành động nhanh chóng.

Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi nghi vấn, TUYỆT ĐỐI:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại;

- Để kiểm tra xác minh hãy ngắt cuộc gọi và gọi lại qua số chính thức đã được kiểm chứng;

- Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào chỉ qua cuộc gọi;

- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, học sinh, sinh viên.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo , liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất. Lưu giữ số điện thoại, nội dung cuộc gọi để phục vụ công tác xác minh, điều tra.