Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Vinh Hưng đã giải cứu cô gái 16 tuổi bị "bắt cóc online" khi đang trên đường từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa.

Lực lượng chức năng cho biết, vào 00 giờ 30 phút sáng 17/1, Công an phường Vinh Hưng nhận được tin báo từ người dân ở Hà Nội. Người này nghi con gái mình là L.T.A. (sinh năm 2010) bị bắt cóc online khi đang trên đường di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng xác định A. đang trên tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam. Với sự giúp đỡ từ Ga Vinh, chỉ trong khoảng 1 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường xác định vị trí em A. trên một toa tàu.

Tại thời điểm phát hiện, A. đang trong trạng thái lo lắng và cho biết bản thân đang theo “chỉ đạo” của các đối tượng lừa đảo đi tàu vào TP. Hồ Chí Minh. A. sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Vinh Hưng an toàn và người thân đã vào đón về.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, khi các đối tượng tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự tách khỏi gia đình, tự biến mình thành “con tin” trong không gian mạng. Từ đó, nạn nhân dễ dàng bị ép buộc chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến các địa bàn nguy hiểm như Campuchia.

Cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch” và không làm việc qua video call. Do đó, người dân không tin, không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với người thân.

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, người dân hãy dừng lại và liên hệ ngay Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113. Phụ huynh cần thường xuyên theo dõi tâm lý, hoạt động mạng xã hội của con mình để kịp thời phát hiện bất thường.