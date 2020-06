Công an cảnh báo người dân việc nghi có 2 con báo đen xuất hiện ở Đồng Nai

Ngày 30/6, Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận về một văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc công an thông báo cho người dân về việc phát hiện 2 con báo đen to, nặng khoảng 100kg, thường xuất hiện ở giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân của tỉnh Đồng Nai.

Công an xã Tân An cho hay người dân ở khu vực phát hiện sự việc cách đây khoảng 2 ngày nên báo cho công an địa phương.

Do nghi vấn là con báo đen nên người dân không dám tiếp cận. Sau khi ra văn bản, phía Công an xã Tân An cũng thông báo đến các cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Theo đó, tối 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản của Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thông báo việc người dân phát hiện 2 con báo màu đen to khoảng 100kg, thường xuất hiện ở giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân của tỉnh Đồng Nai. Văn bản này nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ….

Nội dung văn bản ghi:



"Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Công an xã Tân An thông báo cho người dân trên địa bàn biết và cảnh giác.

Trong thời gian gần đây, người dân khu vực ấp 5 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu phát hiện khu vực giáp ranh giữa 3 xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân xuất hiện 2 con báo màu đen to nặng khoảng 100kg, thường xuyên xuất hiện khu vực giáp ranh giữa 3 xã...

Vậy nay Công an xã Tân An xin thông báo đến nhân dân trên địa bàn biết để cảnh giác, khi phát hiện thì thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý".

Cuối văn bản còn kèm theo số điện thoại của trực ban, Trưởng, Phó Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Văn bản được ghi ngày 29/6 của Công an xã Tân An có tên của trung tá Lương Minh Chương - Trưởng công an xã. Tuy nhiên, văn bản này không có mộc đỏ và cũng không có chữ ký của trung tá Chương.