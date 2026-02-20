Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Mới đây, Công an phường Gò Vấp (TP.HCM) đã khuyến cáo người dân tỉnh táo trước những mối quan hệ hoàn hảo trên không gian mạng. Các đối tượng thường xây dựng vỏ bọc sang chảnh, thành đạt để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin. Khi xảy ra sự việc, nạn nhân cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, giao dịch ngân hàng để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin này được đưa ra sau khi điều tra phát hiện một cựu sinh viên kinh tế đóng vai đại gia lừa hàng trăm nạn nhân trẻ.

Cựu sinh viên kinh tế lập bẫy tinh vi

Cụ thể, ngày 20-2, Công an phường Gò Vấp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Nhật Phương (34 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3-2, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận đơn trình báo của chị LTDO (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) về việc bị mất một điện thoại iPhone 16 dung lượng 256GB.

Theo trình bày của chị O., chị quen một người đàn ông tự xưng tên Hùng thông qua ứng dụng Telegram. Người này giới thiệu bản thân là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai hẹn gặp trực tiếp vào ngày 2-2 tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp để tâm sự.

Tại đây, lợi dụng lúc chị O. vào phòng tắm, đối tượng đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại đắt tiền rồi rời đi. Phát hiện sự việc, nạn nhân lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp đã triển khai lực lượng truy xét, khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh quanh khu vực xảy ra vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh, công an xác định nghi phạm khoảng 35 tuổi, sau khi gây án đã bỏ chạy bộ quãng đường khoảng 1km.

Nhận định đối tượng có thể lẩn trốn tại các tiệm internet, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều điểm truy cập internet trên địa bàn, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với công an các phường lân cận.

Qua sàng lọc, Trương Nhật Phương được đưa vào diện nghi vấn. Phương sống lang thang và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1 giờ 50 ngày 12-2, khi Phương xuất hiện tại một quán internet trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp), các trinh sát đã ập vào mời về trụ sở làm việc.

Trương Nhật Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CA/Plo.vn

Ban đầu, Phương tỏ ra quanh co, phủ nhận mọi liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm chiếc điện thoại của chị O., sau đó mang ra Hà Nội bán với giá 14 triệu đồng.

Hàng trăm cô gái trẻ sập bẫy

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thủ đoạn hoạt động của Phương có tính toán từ trước. Từ năm 2020, đối tượng sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như Viber, Instagram và các ứng dụng hẹn hò để làm quen phụ nữ, đặc biệt nhắm vào các nữ sinh viên.

Phương thường tự nhận là quản lý tổ chức sự kiện, đang tìm người mẫu hoặc các cô gái có ngoại hình để tham gia các gói dịch vụ “sugar baby”, hứa hẹn mức thù lao từ 40 đến 50 triệu đồng sau vài lần gặp mặt.

Để tạo lòng tin, Phương lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội và sử dụng hàng loạt tài khoản ảo do chính mình điều khiển để tương tác, đóng vai những người từng nhận tiền thành công. Khi nạn nhân tin tưởng, Phương sẽ xuất hiện trực tiếp dưới vỏ bọc kỹ sư hoặc đại gia thành đạt để hẹn gặp.

Theo cơ quan điều tra, trong các buổi gặp, Phương thường yêu cầu nạn nhân cho quay lại những cảnh nhạy cảm với lý do làm kỷ niệm hoặc duy trì mối quan hệ lâu dài. Vì tin vào lời hứa nhận tiền lớn, nhiều cô gái đã đồng ý.

Sau khi có trong tay các đoạn clip để khống chế tâm lý nạn nhân, Phương tiếp tục hẹn họ đến khách sạn. Lợi dụng sơ hở, đối tượng ra tay trộm tài sản rồi nhanh chóng biến mất.

Thời điểm bị bắt giữ, công an thu giữ bảy điện thoại di động mà Phương vừa lấy trộm từ các nạn nhân và chưa kịp tiêu thụ. Bước đầu, Phương khai từ năm 2020 đến nay đã liên hệ với khoảng 1.200 người và trực tiếp gặp gỡ hàng trăm phụ nữ bằng thủ đoạn trên.

Được biết, Phương từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Tuy nhiên do lười lao động và có những ảo tưởng về cuộc sống, đối tượng sớm sa vào con đường phạm pháp. Năm 2022, Phương từng bị TAND quận 1 (cũ) tuyên phạt hai năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt vào năm 2024, Phương tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an phường Gò Vấp đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của Trương Nhật Phương hãy liên hệ Công an phường Gò Vấp qua số điện thoại 02838942596 hoặc gặp điều tra viên Trần Việt Anh, số điện thoại 0913833339 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý.

(Tổng hợp)