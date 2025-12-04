Công an cảnh báo người dân nhận được cuộc gọi yêu cầu làm điều này thì phải ghi lại số điện thoại

Ngày 27/11, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức phát đi cảnh báo khẩn cấp về những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới, nhắm vào việc "cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử" và "kích hoạt bảo hiểm y tế điện tử", cùng với chiêu thức lợi dụng quy trình "làm sạch dữ liệu đất đai". Các đối tượng lừa đảo đang ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để những thông tin và quy trình hành chính đang được điện tử hóa để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đã có nạn nhân bị lừa mất 35 triệu đồng

Tình trạng lừa đảo qua điện thoại đang trở nên đáng báo động. Gần đây nhất, tại phường Bình Trị Đông, ông N.Q.P.H. (sinh năm 1962) đã trở thành nạn nhân của chiêu thức này và bị mất số tiền 35 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Do tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút và thường xuyên phải đi khám bệnh, ông H. dễ dàng mắc lừa sau khi nghe các đối tượng giả danh gọi điện. Theo lời kể của ông, sau một lần đi khám, ông nghe được thông tin về việc đổi Bảo hiểm Y tế (BHYT) điện tử để thuận tiện đăng ký khám từ xa. Ngay sau đó, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ của bảo hiểm xã hội. Kẻ gian yêu cầu ông H. cung cấp số định danh và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện việc "đồng bộ dữ liệu". Chỉ sau một thao tác nghe theo hướng dẫn, ông H. phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản đã biến mất. Công an TP.HCM nhấn mạnh rằng đây không phải là trường hợp cá biệt mà đang là thực trạng phổ biến.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực y tế, các đối tượng lừa đảo còn mở rộng phạm vi sang lĩnh vực đất đai. Chúng lợi dụng quy trình "làm sạch dữ liệu đất đai" bằng cách giả danh cán bộ công an xã gọi điện cho người dân. Chiêu thức cụ thể là yêu cầu người dân chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ/Sổ hồng), sau đó hướng dẫn tải và cài đặt các ứng dụng giả mạo mang tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công an". Cuối cùng, chúng yêu cầu người dân nộp các khoản phí không hề tồn tại để "xử lý hồ sơ" hoặc "tra cứu", nhằm mục đích chiếm đoạt tài chính.

Đáng chú ý, các đối tượng này còn tạo ra nhiều ứng dụng giả mạo có giao diện gần như y hệt ứng dụng chính thức VNeID (Ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia). Tuy nhiên, các ứng dụng giả này thường thiếu các tính năng bảo mật thiết yếu như xác thực khuôn mặt, nhưng lại có các mục không có trong ứng dụng VNeID thật, như "thanh toán", "xử lý hồ sơ đất đai" hoặc "phí tra cứu". Khi người dân cài đặt các ứng dụng lừa đảo này, chúng có thể xâm nhập, đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và điều khiển thiết bị từ xa để thực hiện các giao dịch trái phép.

Người dân cần làm gì?

Trước tình hình ngày càng phức tạp này, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay các giấy tờ tùy thân qua điện thoại hoặc các tin nhắn không rõ nguồn gốc. Người dùng cần cảnh giác và không làm theo hướng dẫn từ các đường link gửi trực tiếp qua tin nhắn hay cuộc gọi.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc nặc danh đòi xác minh, người dân nên ghi lại số điện thoại, nội dung cuộc gọi rồi báo ngay cho cơ quan công an nơi cư trú để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các đối tượng lừa đảo hoạt động rất tinh vi, dễ dàng giả danh bất kỳ tổ chức, cá nhân nào như công an, ngân hàng, điện, nước, bưu điện… Vì vậy, nâng cao cảnh giác và chỉ sử dụng các ứng dụng chính thức của cơ quan chức năng là cách bảo vệ an toàn tốt nhất để tránh rủi ro mất tiền và dữ liệu cá nhân.