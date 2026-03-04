Ảnh minh họa

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 3/3 đã có khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo đó, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc sử dụng Internet, mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng trực tuyến ngày càng phổ biến, nhưng cũng kéo theo sự gia tăng của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng thông tin, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn trong việc lợi dụng công nghệ cao, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc người quen để tạo lòng tin, khiến người dân mất cảnh giác.

Theo cơ quan Công an, hiện nay, các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức tinh vi, trong đó có giả danh cơ quan chức năng. Cụ thể, chúng gọi điện tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án… và thông báo liên quan vụ án, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”, “bảo vệ tài khoản”. Nhiều trường hợp đối tượng sử dụng số điện thoại hiển thị giống cơ quan nhà nước để tạo niềm tin.

Đối tượng lừa đảo cũng có thể giả danh ngân hàng, ví điện tử và gửi tin nhắn chứa đường dẫn giả mạo website ngân hàng. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân nhập thông tin đăng nhập hoặc mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Thủ đoạn khác là mạo danh người thân, bạn bè rồi chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, nhắn tin mượn tiền với lý do cấp bách. Ngoài ra, chúng có thể lừa đảo tuyển dụng qua phương thức mời làm cộng tác viên online, yêu cầu nộp tiền “đặt cọc”, “kích hoạt nhiệm vụ”, sau đó chiếm đoạt tiền.

Người dân cũng cần chú ý đến “chiêu” lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo và giả danh dịch vụ công, lừa đảo hoàn tiền. Đáng chú ý, một số đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake, giả giọng nói, hình ảnh người quen để tăng độ tin cậy, khiến nạn nhân khó nhận biết.

Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, một số nguyên nhân phổ biến người dân dễ cả tin, bị lôi kéo, dụ dỗ có thể kể đến là thiếu kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật tài khoản; tin tưởng thông tin chưa kiểm chứng.

Ngoài ra, người dân dễ bị sa vào bẫy lừa đảo cũng có thể đến từ việc ham lợi nhuận cao hoặc lo sợ khi bị đe dọa; công khai quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Cơ quan Công an nhấn mạnh, nhiều trường hợp chỉ trong vài phút đã bị chiếm đoạt số tiền lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình.

Để bảo vệ bản thân, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo và đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, vân tay, giọng nói… cho bất kỳ ai liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, email hoặc mạng xã hội.

Đồng thời, người dân không truy cập hoặc tải ứng dụng từ các đường dẫn không rõ nguồn gốc. Cơ quan Nhà nước không yêu cầu cập nhật thông tin qua ứng dụng hoặc website được gửi qua tin nhắn.

Nếu lỡ truy cập đường link hoặc cài ứng dụng lạ, người dân cần thông báo tới ngân hàng để khóa tài khoản, tránh bị chiếm đoạt tài sản. Khi bị nghi ngờ chiếm quyền điều khiển, người sử dụng di động xóa ngay ứng dụng lạ đã cài, ngắt kết nối Internet, tắt nguồn thiết bị.



Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.