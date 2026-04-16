Công an cảnh báo người dân đang sử dụng miễn phí dịch vụ sau

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, các đối tượng lợi dụng việc người xem để lại số điện thoại trong phiên livestream bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn của đối tượng: Khi xem livestream bán hàng, khách hàng để lại số điện thoại trong phần bình luận để được tư vấn, chốt đơn hoặc nhận ưu đãi. Đối tượng theo dõi livestream thu thập số điện thoại của khách hàng để lại trong bình luận, chủ động gọi điện mạo danh người bán hoặc đơn vị vận chuyển. Đối tượng thông báo người mua đã trúng ưu đãi, miễn phí vận chuyển và yêu cầu xác nhận đơn hàng. Sau đó, đối tượng dẫn dắt, thúc giục nạn nhân gây tâm lý vội vàng, yêu cầu khách hàng: Chuyển tiền đặt cọc, phí giữ đơn, phí ship hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, nhấn vào đường link lạ để “xác nhận đơn” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các dấu hiệu nhận biết: Gọi điện thúc giục, hối thúc chốt đơn nhanh. Yêu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống bán hàng. Hứa hẹn miễn phí vận chuyển, quà tặng bất thường, nội dung ưu đãi không trùng khớp với livestream. Không xác nhận qua tin nhắn hoặc nền tảng chính thức.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp số điện thoại công khai trong phần bình luận livestream.

- Chỉ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc gian hàng chính thức.

- Không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP qua điện thoại.

- Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với người bán qua kênh mua sắm chính thức.

Hãy là người tiêu dùng thông minh, mua sắm an toàn! Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.