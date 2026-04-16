HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an cảnh báo người dân đang sử dụng miễn phí dịch vụ sau

MT |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo quan trọng.

Công an cảnh báo người dân đang sử dụng miễn phí dịch vụ sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, các đối tượng lợi dụng việc người xem để lại số điện thoại trong phiên livestream bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn của đối tượng: Khi xem livestream bán hàng, khách hàng để lại số điện thoại trong phần bình luận để được tư vấn, chốt đơn hoặc nhận ưu đãi. Đối tượng theo dõi livestream thu thập số điện thoại của khách hàng để lại trong bình luận, chủ động gọi điện mạo danh người bán hoặc đơn vị vận chuyển. Đối tượng thông báo người mua đã trúng ưu đãi, miễn phí vận chuyển và yêu cầu xác nhận đơn hàng. Sau đó, đối tượng dẫn dắt, thúc giục nạn nhân gây tâm lý vội vàng, yêu cầu khách hàng: Chuyển tiền đặt cọc, phí giữ đơn, phí ship hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, nhấn vào đường link lạ để “xác nhận đơn” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các dấu hiệu nhận biết: Gọi điện thúc giục, hối thúc chốt đơn nhanh. Yêu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống bán hàng. Hứa hẹn miễn phí vận chuyển, quà tặng bất thường, nội dung ưu đãi không trùng khớp với livestream. Không xác nhận qua tin nhắn hoặc nền tảng chính thức.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp số điện thoại công khai trong phần bình luận livestream.

- Chỉ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc gian hàng chính thức.

- Không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP qua điện thoại.

- Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với người bán qua kênh mua sắm chính thức.

Hãy là người tiêu dùng thông minh, mua sắm an toàn! Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tags

livestream

cảnh báo

Dịch vụ

công an

người dân

miễn phí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại