Trước thông tin trên, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội và các hội nhóm internet, cụ thể: Giả danh cán bộ tuyển sinh gọi điện thông báo trúng tuyển, yêu cầu đóng tiền giữ chỗ; mạo danh trường đại học hứa "chắc chắn có suất" nếu làm theo hướng dẫn; yêu cầu chuyển học phí vào tài khoản cá nhân thay vì của nhà trường; làm giả giấy báo nhập học.

Để nhận biết dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu ý, người gọi thường liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội yêu cầu nộp tiền gấp; cung cấp tài khoản cá nhân để chuyển tiền và đưa ra những hứa hẹn phi lý như "đỗ chắc 100%" dù thí sinh chưa qua xét tuyển chính thức.

Tuyển sinh đại học là quá trình minh bạch và công khai. Do đó, phụ huynh và thí sinh luôn tỉnh táo, chỉ tin vào thông tin chính thức từ các trường. Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn trên; đồng thời chia sẻ, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, người dân cần cung cấp thông tin cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua mô hình "Thu thập, phản ảnh thông tin tình hình an ninh trật tự tại cơ sở - Vì bình yên cuộc sống" khi phát hiện các dấu hiệu các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.