Cụ thể, các đối tượng tự nhận là nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi tin nhắn (SMS, Zalo, messenger…) thuyết phục khách hàng chủ động mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng. Một số số điện thoại lừa đảo đã được phản ánh: 02366888766, 02488860469, 02888865154, 02455557665…

Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin thẻ để liên kết thẻ của khách hàng với ví điện tử của đối tượng, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ. Các thông tin chúng yêu cầu cung cấp thường bao gồm:

- Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ; dãy số in trên thẻ; tên trên thẻ; màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trong dịch vụ ngân hàng số;

- Mã OTP được gửi tới số điện thoại của khách hàng.

Trong quá trình lừa đảo, kẻ gian có thể yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán phí hồ sơ, phí phát hành thẻ….

Ảnh minh hoạ

Mới đây, ngày 11/7, anh N.V.P.Đ (SN: 1982; trú phường Thanh Khê - TP. Đà Nẵng) có nhận cuộc gọi từ số điện thoại 02455557665 thông báo mở thẻ tín dụng Ngân hàng Vietcombank. Anh Đ làm theo hướng dẫn và khi kiểm tra tài khoản Vietcombank của mình thì phát hiện bị trừ số tiền 30 triệu đồng.

Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng, mã OTP) cho bất kỳ ai. Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua thư điện tử (email), tin nhắn (SMS) hoặc mạng xã hội. Đồng thời, khách hàng cần thường xuyên cập nhật nội dung Hướng dẫn giao dịch an toàn trên website của các Ngân hàng và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo để được xử lý kịp thời.

Theo Trang TTĐT Công an thành phố Đà Nẵng