Công an cảnh báo khẩn về "tài liệu 88 trang"

Ngày 28/11, Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc một số tài liệu có nội dung độc hại, kích động bạo lực và hướng dẫn hành vi phạm tội đang bị lén lút phát tán trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, trao đổi với Vietnamnet, Công an xã Tiên Hưng (Hưng Yên) cho biết cũng phát đi cảnh báo khẩn về một tài liệu kích động bạo lực đang lan truyền.

Theo công an xã Tiên Hưng, những tài liệu này, trong đó có các tệp được gọi là "tài liệu 88 trang", được xác định là cực kỳ nguy hiểm, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho người tiếp cận.

Trước tình hình trên, Công an xã đề nghị người dân tuyệt đối không chia sẻ hay lan truyền các nội dung độc hại. Nếu vô tình nhận được, cần xóa bỏ ngay lập tức để tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân đăng tải, tán phát những nội dung này, người dân cần nhanh chóng báo cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời, phụ huynh được khuyến cáo tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con em mình, hướng dẫn các em tránh xa những tài liệu tiêu cực và không rõ nguồn gốc.

Công an cũng thông tin rằng hành vi lưu trữ, chia sẻ hay phát tán các nội dung kích động bạo lực có thể khiến người vi phạm bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên. Trong trường hợp nghiêm trọng, cá nhân liên quan thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những nguy cơ về mặt pháp lý, lực lượng chức năng cảnh báo thêm rằng các dạng tin đồn "nửa thật nửa đồn", đặc biệt là nội dung giật gân, bí mật hay gắn mác "tài liệu kín", chính là mồi nhử quen thuộc của tội phạm mạng. Tâm lý tò mò vô tình khiến nhiều người trở thành nạn nhân khi nhấp vào liên kết lạ, tham gia nhóm kín hoặc tải xuống các tệp không rõ nguồn gốc. Điều này tạo điều kiện để kẻ gian cài mã độc, chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook, Gmail hay thậm chí toàn bộ điện thoại của nạn nhân.

Hậu quả có thể rất nghiêm trọng: nhiều người vô tình chia sẻ link độc hại cho bạn bè, biến mình thành trung gian phát tán mã độc; một số trường hợp bị mất tài khoản cá nhân, thất thoát dữ liệu, hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Đáng lo ngại nhất là người lớn tuổi, nhóm đối tượng dễ bị kẻ xấu lợi dụng và dẫn dụ.

Trước những rủi ro đó, Công an xã khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, không truy cập các liên kết, nhóm hay tệp tin đi kèm những bài viết giật gân và chưa được kiểm chứng. Việc cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chia sẻ và duy trì thói quen sử dụng mạng an toàn là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Lan truyền thông tin sai sự thật về Tài liệu 88 trang trên mạng xã hội thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều thông tin Tài liệu 88 trang sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.

Theo đó căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như sau:

Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Như vậy việc cung cấp, chia sẻ thông tin Tài liệu 88 trang trên mạng xã hội mang tính chất bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra còn sẽ bị buộc gỡ bỏ các thông tin Tài liệu 88 trang trên mạng xã hội khi vi phạm.

Bên cạnh đó, người dân cần phải tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tải về để tránh bị kẻ gian lợi dụng đánh cấp thông tin cá nhân, lan truyền nội dung sai sự thật.