Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân

Chi Chi |

Công an tỉnh Hưng Yên mới đây phát hiện một nhãn hiệu dầu ăn giả, kém chất lượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra thông báo về việc phát hiện và điều tra hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân - Ảnh 2.

Bao bì dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil. Ảnh: CA Hưng Yên

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân - Ảnh 3.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil. Ảnh: CA Hưng Yên

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra thông báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo:

Đối với người dân: Không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil (như trong hình ảnh kèm theo). Nếu thấy sản phẩm này trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Lựa chọn dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn hợp pháp.

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân - Ảnh 4.

Không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil (như trong hình ảnh kèm theo).

Đối với các cơ quan, tổ chức: Các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm GoldWin Cooking Oil. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi đến người dân. Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân - Ảnh 5.

Người dân có thông tin liên quan xin liên hệ: đồng chí Phạm Thế Nam - Điều tra viên thụ lý (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Hưng Yên); Địa chỉ: Số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, TP. Hưng Yên; SĐT: 0976194666

Hãy cảnh giác và bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng!

