Công an cảnh báo khẩn về các cuộc gọi đầu số 022, 024, 028

Thời gian gần đây, Công an thành phố Hải Phòng ghi nhận tình trạng nhiều người dân bị "khủng bố" bởi các cuộc gọi nháy máy từ số lạ. Điểm chung của các cuộc gọi này là thời lượng cực ngắn, chỉ đổ chuông vài giây rồi tắt. Tâm lý chung của người dùng thường lo sợ bỏ lỡ công việc quan trọng nên theo phản xạ sẽ gọi lại ngay lập tức. Chính hành động này đã đưa bạn vào "tầm ngắm" của kẻ gian.

Theo cơ quan chức năng, đây là quy trình rà soát tự động của các nhóm tội phạm. Chúng sử dụng hệ thống máy móc để gọi hàng loạt nhằm xác thực xem số điện thoại nào đang hoạt động. Chỉ cần bạn bắt máy hoặc gọi lại, số điện thoại của bạn sẽ lập tức bị hệ thống đánh dấu là "mục tiêu tiềm năng". Dữ liệu này sau đó sẽ được bán lại cho các bên thứ ba hoặc được chính nhóm lừa đảo sử dụng cho các kịch bản tấn công tiếp theo.

Nguy hiểm hơn cả việc bị làm phiền, các hệ thống lừa đảo hiện đại ngày nay đã được tích hợp khả năng ghi âm và phân tích giọng nói. Khi người dùng gọi lại hoặc nghe máy, giọng nói của họ có thể bị thu thập để phục vụ cho công nghệ Deepfake. Kẻ gian sẽ dùng AI để tái tạo giọng nói của nạn nhân, sau đó mạo danh họ để gọi điện lừa đảo người thân, bạn bè chuyển tiền, hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, cán bộ Công an, Viện kiểm sát để tống tiền chính nạn nhân.

Sau giai đoạn thăm dò bằng cách nháy máy, các đối tượng sẽ bắt đầu tấn công dồn dập bằng các cuộc gọi mạo danh. Chúng thường tạo áp lực tâm lý cực lớn, yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dụ dỗ cài đặt các ứng dụng giả mạo chứa mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước bối cảnh tội phạm công nghệ cao biến tướng khôn lường, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần giữ cái đầu lạnh. Tuyệt đối không gọi lại hoặc nhắn tin phản hồi các số lạ có dấu hiệu nháy máy, đặc biệt là các số có dấu “+” phía trước hoặc các đầu số cố định lạ (022, 024, 028) mà không rõ người gọi.

Để tự bảo vệ mình, người dân cần ghi nhớ và thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc "3 Không":

- Không cung cấp thông tin cá nhân;

- Không chuyển tiền cho người lạ;

- Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua đường link lạ.

Khi bị làm phiền quá nhiều, hãy chặn số ngay lập tức và báo cáo cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 của nhà mạng để góp phần ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng.

Theo Cổng TTĐT Công an TP. Hải Phòng