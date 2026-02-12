Công an cảnh báo khẩn: Đổi tiền lẻ trái phép trên MXH có thể mất trắng, còn bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 09/02/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và triệu tập 01 trường hợp là T.M.H (sinh năm 1998, trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ “đổi tiền lẻ” trên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan Công an, T.M.H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định của pháp luật, cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và không tái phạm.

Theo quy định hiện hành, hoạt động thu, đổi tiền đã được pháp luật quy định chặt chẽ. Cụ thể, Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chỉ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện hoạt động thu, đổi tiền theo đúng quy định.

Ảnh minh hoạ.

Cá nhân, tổ chức không có chức năng ngân hàng nhưng tự ý tổ chức đổi tiền để hưởng chênh lệch, thu phí là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 40 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 40 đến 80 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng, không thực hiện giao dịch đổi tiền mới, tiền lẻ qua mạng xã hội hoặc các kênh không rõ nguồn gốc. Việc sử dụng các dịch vụ đổi tiền trái phép không chỉ khiến người dân phải chịu mức phí chênh lệch cao, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, đổi thiếu tiền, bị chặn liên lạc sau khi chuyển khoản, thậm chí vô tình tiếp tay cho hành vi lưu hành tiền giả hoặc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Khi có nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ, người dân cần đến các điểm giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn, minh bạch và quyền lợi chính đáng của mình.

Theo: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an