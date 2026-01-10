Công an cảnh báo khẩn đến người gửi tiết kiệm lãi suất cao

Theo Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi.

Một trong những hình thức nổi bật là lợi dụng nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của người dân để dụ dỗ tham gia các gói có "lãi suất cao bất thường". Nhiều vụ việc đã được lực lượng Công an tại các địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân vì nhẹ dạ, cả tin, hoặc vì ham lợi trước mắt mà trở thành nạn nhân, thiệt hại số tiền lớn đã tích cóp trong nhiều năm.

Thực tế cho thấy, thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, Công an phường Hồng Châu đã kịp thời phát hiện một trường hợp thanh niên tham gia nhóm trên ứng dụng Telegram với lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao. Sau khi lập tài khoản, nạn nhân liên tục bị các đối tượng giả danh "nhân viên hỗ trợ tài chính" gọi điện, thúc giục chuyển tiền để "nâng cấp gói lãi suất". Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an phối hợp với gia đình trong công tác tuyên truyền, giải thích, nạn nhân đã nhận diện được dấu hiệu lừa đảo và tránh được nguy cơ mất tiền.

Tại một số địa phương khác, cơ quan Công an cũng ghi nhận các vụ việc tương tự. Nhiều hội, nhóm trên Telegram mời gọi người dân gửi tiền tiết kiệm, cam kết lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng. Các đối tượng lừa đảo thường xây dựng kịch bản bài bản: từ việc tạo dựng niềm tin ban đầu, đến dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Sau đó, chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và xóa dấu vết.

Không ít người dân, đặc biệt là người trẻ tuổi, sinh viên, người lao động tự do, đã mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn "lãi suất cao – không rủi ro" trên không gian mạng.

Cơ quan Công an khẳng định: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân, kèm theo các hình phạt bổ sung khác.

Ngoài ra, các hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin gian dối trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo, còn có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng. Như vậy, không chỉ các đối tượng trực tiếp lừa đảo, mà những người cố tình tiếp tay, quảng bá, giới thiệu các mô hình tài chính trái phép cũng có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lực lượng Công an khuyến cáo người dân:

- Không tham gia các hội, nhóm kêu gọi gửi tiền, đầu tư tài chính trên mạng xã hội khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Cảnh giác cao độ trước những lời mời chào với lãi suất cao bất thường, cam kết "không rủi ro", một điều không thực tế trong bất kỳ hình thức đầu tư nào.

- Tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính, không có địa chỉ, pháp nhân cụ thể và minh bạch.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới từ nguồn chính thống.

- Chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là thanh thiếu niên và người cao tuổi – nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng