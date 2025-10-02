Công an cảnh báo khẩn danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, tất cả người dân chú ý

Thời gian qua, nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức đầu tư “tiền ảo”, qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép đã bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình trạng này cũng đã xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận trình báo của bà P.T.M.T (sinh năm 1975, trú tại Lào Cai). Bà T. cho biết, thông qua một nhóm Zalo, bà được một tài khoản mạng xã hội hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng MetaTrader 5 để “kiếm lời” từ việc mua bán USD/USDT.

Ban đầu, bà T. nạp tiền và nhận được khoản lãi khoảng 4 triệu đồng để tạo lòng tin. Tin vào lời hứa hẹn, bà tiếp tục chuyển thêm hai lần với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng vào các tài khoản cá nhân khác nhau. Sau đó, toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt. Không chỉ mất vốn, bà T. còn bị các đối tượng lừa tiếp, yêu cầu nộp thêm tiền với danh nghĩa “hỗ trợ lấy lại tiền” nhưng thực chất không có bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Danh sách các sàn giao dịch lừa đảo sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5. Ảnh: CA Lào Cai

Qua phân tích, có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo như sau:

Mạo danh chuyên gia tài chính: Các đối tượng thường lập tài khoản mạng xã hội với hình ảnh hào nhoáng, chia sẻ thông tin phân tích thị trường nghe có vẻ chuyên nghiệp để tạo dựng lòng tin.

Dụ dỗ tham gia nhóm kín: Sau khi tạo niềm tin, chúng lôi kéo nạn nhân vào các nhóm Telegram, Zalo, Facebook… hứa hẹn cung cấp “bí kíp” đầu tư, “kèo” chắc thắng.

Tạo tài khoản giả, can thiệp số liệu: Nhiều trường hợp, các đối tượng cung cấp tài khoản “demo” (tài khoản dùng thử), hiển thị lợi nhuận ảo để nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp tiền thật.

Lừa đảo nhiều tầng nấc: Khi nạn nhân mất tiền, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm với lý do “đóng phí”, “hỗ trợ lấy lại vốn”, khiến người bị hại càng thiệt hại nặng nề.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đề nghị người dân:

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.