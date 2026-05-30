HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an cảnh báo đến người dùng email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Khánh Huy
|

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng nhằm tránh nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu, mất tài sản hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Công an Nghệ An cảnh báo bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội và email 2026 - Ảnh 1.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Internet và các nền tảng mạng xã hội hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Từ học tập, làm việc, giao tiếp đến mua sắm, thanh toán trực tuyến đều gắn liền với môi trường số. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích này là nguy cơ rò rỉ, đánh cắp và lợi dụng thông tin cá nhân ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người dân chủ quan trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, dễ dàng cung cấp thông tin cho các đối tượng xấu thông qua các đường link giả mạo, cuộc gọi lừa đảo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Hậu quả có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, danh dự cũng như sự an toàn của mỗi cá nhân.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An khuyến nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Trong đó, người dùng cần đặt mật khẩu mạnh, có độ dài phù hợp, kết hợp chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt; không sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau.

Đối với các tài khoản quan trọng như email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hay ví điện tử, người dân nên kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) để tăng cường bảo mật.

Bên cạnh đó, cơ quan công an lưu ý người dân cần cảnh giác với các đường link, tệp đính kèm lạ; không truy cập hoặc tải xuống các nội dung từ nguồn không rõ danh tính. Đây là một trong những thủ đoạn phổ biến được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Một khuyến cáo quan trọng khác là tuyệt đối không chia sẻ các thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu ứng dụng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng và phần mềm bảo mật; kiểm tra và giới hạn quyền truy cập của các ứng dụng trên thiết bị để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác dữ liệu.

Đối với việc sử dụng Internet, Công an tỉnh Nghệ An khuyến nghị hạn chế đăng nhập các tài khoản quan trọng khi kết nối mạng Wi-Fi công cộng nhằm tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người cần sử dụng Internet một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong thời đại số.

Đảo ngược quá trình vốn có, chuyên gia Mỹ chế tạo "siêu nhãn" có thể nhìn xuyên thấu lòng đất
Tags

Công an tỉnh Nghệ An

bảo mật thông tin cá nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại