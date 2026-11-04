Công an cảnh báo chiêu trò lợi dụng trào lưu 'đi chùa online' để lừa đảo

Trào lưu “đi chùa online” trên TikTok thu hút nhiều người tham gia, song Công an cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng niềm tin tâm linh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/11, Công an phường Trấn Biên (TP Đồng Nai) phát đi cảnh báo về nguy cơ lợi dụng trào lưu đi chùa online trên mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi và đánh cắp thông tin cá nhân.

Thời gian gần đây, trào lưu “đi chùa online” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua nền tảng TikTok, người dùng có thể tham gia các hoạt động mang màu sắc tâm linh như lễ Phật, thắp hương, cầu an. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng xu hướng này để tổ chức các hoạt động kêu gọi tặng quà, đổi vật phẩm nhằm thu lợi.

Công an cảnh báo chiêu trò lợi dụng game đi chùa online để lừa đảo.

Theo Công an phường Trấn Biên, thông qua các buổi livestream trên TikTok, một số tài khoản sử dụng hình ảnh Phật giáo, thần linh, biểu tượng tôn giáo cùng những nội dung cầu bình an, tài lộc để thu hút người xem.

Từ đó, họ khai thác niềm tin tâm linh và tâm lý mong cầu may mắn của người dân để kêu gọi gửi quà tặng trên nền tảng, sau đó quy đổi thành tiền.

Trong các buổi phát trực tiếp, người tổ chức thường sử dụng hình ảnh tượng Phật, thần linh, bàn thờ hoặc vật phẩm phong thủy để tạo không khí tâm linh. Xen kẽ những lời chúc bình an, sức khỏe, tài lộc là hoạt động kêu gọi người xem gửi quà tặng để nhận lời chúc, đổi vật phẩm hoặc tham gia các lượt quay thưởng, mở quà với phần thưởng được quảng cáo có giá trị cao.

Để tăng tương tác và thúc đẩy người xem chi tiền, người livestream thường xuyên gọi tên, cảm ơn những tài khoản gửi quà, công khai số lượng vật phẩm được tặng và đưa ra các mốc trao đổi khác nhau. Một số tài khoản còn hứa hẹn người tặng quà có thể nhận lại vật phẩm giá trị cao hơn, được ưu tiên nhận lộc hoặc có cơ hội nhận phần thưởng đặc biệt.

Những người xem khác cũng được khuyến khích tham gia, tạo tâm lý đám đông, khiến hoạt động tặng và đổi vật phẩm diễn ra liên tục.

Theo Công an phường Trấn Biên, hoạt động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến nhận thức của người xem, làm sai lệch các giá trị văn hóa, tín ngưỡng khi hình ảnh và biểu tượng tôn giáo bị sử dụng để kêu gọi đóng góp, trao đổi vật phẩm nhằm trục lợi.

Người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người thường xuyên tìm kiếm sự an ủi, cầu bình an trên mạng xã hội có thể dễ bị tác động. Bên cạnh đó, học sinh và người trẻ cũng cần cảnh giác trước những nội dung đánh đồng việc tặng quà ảo với nhận may mắn, tài lộc.

Cơ quan công an lưu ý, người dân cần phân biệt hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chân chính với những hình thức lợi dụng hình ảnh tâm linh để kêu gọi đóng góp, mua bán hoặc trao đổi vật phẩm. Không có cơ sở để khẳng định việc gửi quà tặng trên livestream sẽ giúp người tham gia được ban phước, gặp may mắn hay nhận tài lộc như những lời quảng cáo.

Trước tình trạng trên, Công an phường Trấn Biên khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các buổi livestream kêu gọi tặng quà, đổi vật phẩm để nhận lộc, nhận thưởng hoặc cầu tài, cầu may.

Người dân không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân không rõ danh tính, không thực hiện giao dịch bên ngoài nền tảng khi chưa xác minh được người nhận và mục đích giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần lưu lại đường dẫn livestream, thông tin tài khoản, nội dung trao đổi và chứng từ giao dịch; đồng thời phản ánh đến nền tảng và trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.