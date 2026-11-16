Công an cảnh báo bẫy đầu tư tiền ảo: Nhiều người bán nhà, vay nợ để nộp tiền

Theo khuyến cáo từ Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng đã dựng lên vỏ bọc tuyển dụng hấp dẫn để tiếp cận, tạo lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân rót tiền vào các dự án tiền ảo không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Công an TP Đà Nẵng đấu tranh với các đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo đó, Cổng thông tin điện tử Công an TP.Đà Nẵng mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về việc Phòng An ninh mạng Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh với một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra. Qua đó, xác định Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được là hai đối tượng cầm đầu hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99).

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú tại TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú tại TP.Đà Nẵng) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu nhắm đến người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập. Thông qua mạng xã hội, chúng đăng tải các thông tin tuyển dụng hấp dẫn, tạo vỏ bọc về cơ hội việc làm và thu nhập cao để tiếp cận những người có nhu cầu. Sau khi tạo được mối quan hệ, các đối tượng tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của từng người, từ đó từng bước tác động, thao túng tâm lý, khiến nạn nhân tin tưởng và lệ thuộc vào hệ thống.

Khi đã chiếm được lòng tin, chúng chuyển hướng sang giới thiệu các dự án đầu tư tiền ảo, liên tục đưa ra những lời hứa hẹn về khả năng sinh lời cao, ổn định. Không dừng lại ở việc vận động sử dụng tiền nhàn rỗi, các đối tượng còn hướng dẫn, thúc ép người tham gia vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất để có thêm nguồn vốn đầu tư.

Thực chất, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Song song đó, hệ thống chi trả hoa hồng để khuyến khích các thành viên tiếp tục lôi kéo người mới, mở rộng mạng lưới và gia tăng dòng tiền huy động.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, có uy tín. Khi đã huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp hệ thống máy chủ, âm thầm rút tiền, sau đó đưa ra nhiều lý do như bảo trì hệ thống, chưa được cấp phép hoặc bị hacker tấn công để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản của nhà đầu tư. Đến lúc này, người tham gia mới nhận ra số tiền mình bỏ vào có nguy cơ không thể thu hồi.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khi các đối tượng không chỉ đánh vào lòng tham mà còn lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập và tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng của một bộ phận người dân. Việc xây dựng quan hệ, tạo lòng tin trước khi dụ dỗ đầu tư khiến nạn nhân dễ bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn, thậm chí tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè tham gia, làm gia tăng thiệt hại.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”, các dự án đầu tư tiền ảo cam kết lợi nhuận cao, ổn định hoặc bảo đảm không có rủi ro.

Trước khi quyết định đầu tư, cần tìm hiểu kỹ chủ thể vận hành, tính pháp lý, phương thức hoạt động cũng như nguồn tạo ra lợi nhuận của dự án; không tin tưởng vào những thông tin quảng cáo, báo cáo kiểm toán hoặc cam kết lợi nhuận chưa được kiểm chứng.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không vay mượn, cầm cố hoặc bán tài sản để tham gia các dự án đầu tư chưa rõ tính pháp lý; không lôi kéo người thân, bạn bè tham gia các hệ thống huy động vốn, đa cấp biến tướng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử giao dịch, thông tin tài khoản và các tài liệu liên quan, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.